Новоизбраните депутати от руската Държавна дума, чиито роднини са загинали във войната, подготвят частно обръщение до военния министър Андрей Белоусов, с което призовават за изтегляне на руските войски от района на Лиман. За това съобщиха от партизанското движение "Атеш", позовавайки се на свои източници. Според получената информация от агентите на движението, депутатите са наясно с огромните загуби на руската армия в Лиманското направление, където продължава операция "Вивалди" на Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили. Украинските сили имат значително техническо предимство там, включително благодарение на новите си роботизирани системи.

В писмото депутатите призовават за изтегляне на руските войски от проблемните райони на фронта, за да се запази животът им и подчертават некомпетентността и липсата на професионализъм на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов. Те пишат и за системни проблеми в руската армия, по-специално лъжливите доклади на генерали, за да спечелят повече награди за "превземане" на населени места, които в действителност остават непревзети.

Припомняме, че по-рано елитното руско подразделение за дронове "Рубикон" беше изтеглено от руското командване от района на Лиман-Боровское именно заради големите загуби.

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Дотук с операция "Вивалди" Трети армейски корпус, командван от бригаден генерал Андрий Билецки, успя да осуети опита на руснаците да обградят крепостния пояс на Украйна и върна около 125 кв. км територия под украински контрол.

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