Геноцид в Газа, 500 млрд. долара приход за петролния сектор от войната в Украйна: Генералният секретар на ООН поиска край на войните (ВИДЕО)

Приблизително 100 дни преди края на мандата му като генерален секретар на ООН, Антонио Гутерeш произнесе широкообхватна реч, в която представи най-належащите кризи в света не като изолирани проблеми, а като различни изрази на една и съща основополагаща борба за това как и от кого се упражнява властта. „Най-голямата сила не е силата да доминираш. Тя е силата да изградиш бъдеще, което работи за всички “, каза той, представяйки годишния си доклад на Организацията.

Описвайки десетилетие на ерозия на международните норми – от цивилни, нападнати във война, и убити хуманитарни работници до „отхвърлено“ международно право и разклащане на доверието между народите – той каза, че самата власт се преобразява фундаментално по три начина – поява на нови държавни правомощия, значително прехвърляне на правомощия от правителствата към частни корпорации и физически лица и нарастваща роля на изкуствения интелект и автономните оръжия при вземането на решения, някога запазени за хората. „Разломите в нашия свят се разширяват“, каза той. „Пукнатините са се превърнали в каньони“, добави Гутереш.

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Вместо да приеме фрагментацията като неизбежна, той призова за стимулиране на сътрудничеството и за истински глобална мрежа, изградена върху взаимозависимост и споделени правила, като същевременно предупреди срещу сливането в съперничещи си блокове с отделни икономически и сигурностни системи – сценарий, който през последните години той нарече „Големият разлом“.

Няма реално прекратяване на огъня на хоризонта

Посочвайки неудържимите кризи в Близкия изток, Украйна, Судан и Мианмар, Гутереш твърди, че така наречените прекратявания на огъня често са се свеждали до „по-малки пожари“, като цивилното население продължава да плаща цената. Той поднови призивите си за спазване на решенията на Международния наказателен съд относно Газа и предупреди, че разширяването на селищата в окупирания от Израел Западен бряг заплашва да провали решението за две държави.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш повдигна открито въпроса за “призрака на етническото прочистване” в резултат от действията на Израел на окупирания Западен бряг. Това се случи по време на речта му пред държавни глави и лидери, събрали се на Годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

“Всички страни трябва да зачитат международното право и постановленията” на Международния наказателен съд (МНС), заяви той и добави, че “не можем да си позволим двудържавното решение да изчезне пред очите ни”. „Насилието, изселването и разширяването на селищата от Израел в окупирания Западен бряг разрушават пътя към мира и повдигат въпроса за етническо прочистване“, каза Гутереш.

UN Secretary-General Guterres:



Violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the spectre of ethnic cleansing. pic.twitter.com/GhPqEdMLS0 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

„Трябва да изпратим ясно послание – бойните действия трябва да спрат, хуманитарната помощ трябва да потече свободно, а свободите трябва да бъдат напълно възстановени в съответствие с международното право“, категоричен бе той.

UN Secretary-General Guterres:



The fighting must stop! Humanitarian aid must flow, and navigational freedoms must be fully restored in accordance with international law. pic.twitter.com/ft2LWA0dgt — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

„Не можем да позволим решението за две държави да изчезне пред очите ни“, категоричен бе генералният секретар на ООН.

UN Secretary-General Guterres:



We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes. pic.twitter.com/9iNRZWjZLi — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

„Не трябва да губим от поглед опустошителната ситуация на окупираната палестинска територия“, каза Гутериш. Близо три години след това, което той нарече „отвратителното“ терористично нападение на Хамас от 7 октомври, палестинците в Газа са преживели мащаб на убийства и разрушения, каквито той не е виждал през годините си като генерален секретар.

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Ситуацията в Близкия изток

Обръщайки се към по-широките боеве в Близкия изток, Гутериш заяви, че войните трябва да приключат и твърди, че прекратяването на огъня в региона твърде често се е свеждало до периоди на намален огън, докато цивилното население е продължавало да плаща цената. „Стига толкова“, каза той.

Гутериш също така се позова на производствата в Международния съд, отбелязвайки, че съдът е издал правно обвързващи временни мерки по делото на Южна Африка, обвиняващо Израел в нарушаване на Конвенцията за геноцид в Газа. Международният съд не се е произнесъл дали Израел е извършил геноцид; временните му мерки са издадени, докато делото е висящо.

Той заяви, че всички страни трябва да спазват международното право и решенията на съда и заяви, че на Организацията на обединените нации и хуманитарните организации трябва да бъде позволено да извършват работата си в Газа.

Гутериш многократно е заемал изключително критична позиция относно воденето на войната от страна на Израел. В изказвания преди Общото събрание той заяви, че страданията в Газа са „ужасяващи“, като същевременно подчерта, че определянето дали е извършен геноцид е правен въпрос извън неговите правомощия. Той посочи мащабни разрушения, смъртни случаи сред цивилното население, недостиг на медицински грижи и продължаващо разселване.

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В същото време Гутериш многократно осъди терористичната атака на Хамас от 7 октомври и вземането на заложници, като същевременно твърди, че тези престъпления не оправдават колективното наказание на палестинците. В предишни изказвания към ООН той призова за незабавното освобождаване на всички заложници, хуманитарен достъп до Газа и подновяване на усилията за решение, основано на две държави.

За войната в Украйна

Гутереш също така осъди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна като явно нарушение на Устава на ООН. Той разкритикува петролните компании. „От началото на руската инвазия в Украйна пет големи западни петролни компании са натрупали близо половин трилион долара печалби. Сравнете това с едва 34 милиарда долара в международно публично финансиране за развиващите се страни за последната докладвана година“, заяви той.

UN Secretary-General Guterres:



Since Russia’s invasion of Ukraine, five major Western oil companies have pocketed nearly half a trillion dollars in profits.



Compare that with just $34 billion in international public adaptation finance for developing countries in the latest… pic.twitter.com/wTn2nm0ESy — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

„Равенството не е мечта, то е решение“

Подчертавайки разликата между рекордното глобално богатство и милиардите, които все още нямат достъп до храна, чиста вода, образование и здравеопазване, той каза, че неравенството не е просто икономически проблем, а въпрос на власт над възможностите, ресурсите и самоопределението. Той повтори дългогодишното си мнение, че международната финансова система оставя развиващите се страни смазани от дългове, докато се сблъскват с климатични бедствия, за чието причиняване те не са допринесли особено.

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В този дух той призова за по-бързо облекчаване на дълга, по-смели многостранни банки за развитие и по-справедлив достъп до специалните права на тираж, създадени от Международния валутен фонд.

Обръщайки специално внимание на неравенството между половете, той обяви, че ООН е постигнала пълен равенство между половете сред висшето ръководство, персонала в централата и професионалните длъжности за първи път в своята история. „Равенството не е мечта, то е решение“, каза той, посочвайки напредъка в ООН като доказателство, че вкоренените структури на властта могат да се променят.

Двойни предизвикателства: Климат и изкуствен интелект

По отношение на изменението на климата, г-н Гутериш заяви, че кризата е „ най-дълбокият дисбаланс на силите между поколенията “, предупреждавайки за почти сигурно нарушаване на прага от 1,5°C. Призовавайки замърсителите да „плащат“ и развитите страни да утроят финансирането за адаптация, той посочи, че големите петролни компании реализират значителни печалби след нахлуването на Русия в Украйна, докато глобалното финансиране за адаптация за развиващите се страни остава само част от тази сума.

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Обръщайки се към развитието на изкуствения интелект, генералният секретар предупреди, че властта е все по-концентрирана в данни, изчислителен капацитет и алгоритми, като се развива по-бързо от способността на човечеството да я управлява. „Опасността не е в технологиите“, каза той. „ Опасността е в технологиите без отчетност“, обяви още Гутереш.

Роботи убийци извън закона

Трябва да се изградят предпазни огради пред изкуствения интелект, каза шефът на ООН, добавяйки, че децата никога не трябва да стават обекти на тестове за нерегулирани системи. „Решенията, отнасящи се до живота и смъртта, никога не трябва да се оставят на машините“, предупреди той. „Роботите убийци не трябва да имат място в нашето бъдеще.“

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За да се справи с това, той призова за многостранна рамка за управление на риска, свързан с изкуствения интелект, с независим надзор, като твърдо заяви, че децата никога не трябва да стават тестови обекти за нерегулирани системи и че решенията, отнасящи се до живота и смъртта, никога не трябва да се оставят на машините.

„По-силно, не по-слабо ООН“

Гутереш потвърди отново, че мирът, развитието и правата на човека са неразделни стълбове на Устава на ООН, отхвърляйки всяка идея, че достойнството и правата могат да бъдат отделени от сигурността и възможностите.

В лицето на глобална катастрофа преди повече от 80 години, на бойните полета на Втората световна война, Организацията на обединените нации беше създадена като акт на неподчинение на надеждата, на хората, които отказват да се откажат от бъдещето на страха, и на държавите, които знаят, че бъдещето им е свързано.

Обещавайки да носи „духа на решителност“ през оставащия си мандат, той обеща да продължи да отстоява ценностите на Устава на ООН, дори след като напусне поста си на генерален секретар. „Светът няма нужда от по-слаба Организация на обединените нации“, каза той. „Нуждае се от ООН, достатъчно силна, за да се изправи срещу света такъв, какъвто е, и достатъчно решителна, за да изгради света такъв, какъвто трябва да бъде .“

В речта си Гутереш призова САЩ и Китай да си сътрудничат в сферата на изкуствения интелект и поиска те да “установят канали за диалог, прозрачност, доверие и сътрудничество”. “Основно задължение на правителствата е да пазят народите си” и онези “с най-големи способности с ИИ имат най-голяма отговорност пред човечеството”, подчерта той.

Генералният секретар на ООН обвини и петролните гиганти за това, че дълго време се отнасят към "атмосферата като към открито сметище, като същевременно печелят от последствията“. “Знаем, че интересите, свързани с изкопаемите горива, няма да стихнат сами“, посочи Гутериш и призова “всяко правителство да приеме национален план за постепенно премахване на изкопаемите горива“.

Това е последното обръщение на бившия премиер на Португалия пред Общото събрание на ООН на този пост. Вторият петгодишен мандат на Гутериш изтича на 31 декември тази година. Днес Гутериш застана на трибуната в Ню Йорк за началото на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.