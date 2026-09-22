Извънредната програма на Никола Цолов, Формула 2 и Формула 1 за Гран При на Азербайджан

Гран при на Азербайджан ще наруши традицията във Формула 1 този уикенд. След седмица почивка най-бързите пилоти се отправиха към Баку за 15-тото състезание от сезона, като Кими Антонели се надява да увеличи още повече настоящата си преднина от 81 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел. Но феновете ще трябва да променят обичайните си планове за уикенда, за да следят събитията по градската писта в азербайджанската столица, тъй като свободните тренировки започват с един ден по-рано от обичайното, а Гран при ще се състои в събота (26 септември) по важна причина.

Защо Гран при на Азербайджан е в събота?

За първи път през 2026 година Гран при ще се състои в събота, а не в традиционната неделя, с която феновете са свикнали. Първата и втората свободна тренировка започват в четвъртък (24 септември), а третата свободна тренировка и квалификациите ще се проведат в петък (25 септември), преди състезанието да се състои в събота (26 септември). Надпреварата е преместена по-рано заради Деня на възпоменанието в Азербайджан, който се отбелязва на 27 септември.

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Денят бе отбелязан за първи път през декември 2020 година и е посветен на загиналите във Втората война в Нагорни Карабах, неофициално известна като "44-дневната война", по време на която Азербайджан обяви победа над арменските и арцахските сили в региона. Почти 3 000 азербайджански военнослужещи загинаха по време на конфликта. Преди тазгодишното състезание заинтересованите страни поискаха датата да бъде изместена по-рано, след което Формула 1 се съгласи да го направи.

Програмата във Формула 2, където се състезава българският пилот Никола Цолов, е още по-интересна, тъй като в Баку ще се проведат две основни надпревари. Уикендът също ще започне в четвъртък, когато ще се състоят тренировка и двете квалификации. В петък предстои първото спринтово и основно състезание, а в събота ще се проведе още една основна надпревара. Ето и пълната програма на пилотите от Формула 1 и Формула 2 за уикенда в Азербайджан:

Четвъртък, 24 септември:

9:00 часа - Формула 2 тренировка

11:30 часа - Формула 1 първа тренировка

13:00 часа - Формула 2 първа квалификация

13:30 часа - Формула 2 втора квалификация

15:00 часа - Формула 1 втора тренировка

Петък, 25 септември:

7:15 часа - Формула 2 спринт (21 обиколки)

11:30 часа - Формула 1 трета тренировка

13:15 часа - Формула 2 първо основно състезание (29 обиколки)

15:00 часа - Формула 1 квалификация

Събота, 26 септември:

10:00 часа - Формула 2 второ основно състезание (29 обиколки)

14:00 часа - Формула 1 състезание (51 обиколки)

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