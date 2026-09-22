F-16 се разби до американска военна база в Германия (ВИДЕО)

Изтребител F-16 се разби близо до американската авиобаза Шпангдалем в Рейнланд-Пфалц, съобщава SWR. Според източници на германската медия, поне два самолета са излетели от базата през деня, след което единият се е разбил. Данните засега са, че пилотът се е катапултирал, получил е медицинска помощ, но състоянието му все още не е известно. По данни на областната администрация на Битбург-Прюм един човек е ранен при инцидента.

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Германският отдел за контрол на въздушното движение потвърди пред SWR, че разбилият се самолет е F-16. Според тях инцидентът е станал по време на тренировъчен полет, но в самия материал се казва, че не два, а четири самолета са участвали в учението, като два са се връщали към Шпангдалем, когато единият се е разбил, а другите са пренасочени към авиобазата в Рамщайн, също американска. В Шпангдалем има както изтребители F-16, така и военнотранспортни самолети.

Очевидци са съобщили за голям стълб черен дим в района на авиобазата. На мястото на инцидента са били пожарникари и полиция, а операцията за спасяване и ликвидиране на последствията вече е приключила.

F-16 crashes at US Air Base Spangdahlem in Germany. Large smoke plume over the base. Pilot ejected, one person injured. https://t.co/jVe9MPhQHh pic.twitter.com/1d969Lddu9 — Russian Market (@runews) September 22, 2026

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