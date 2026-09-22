Войната в Украйна:

Тръмп към Путин от ООН: Спри войната. Рубио се оплаква: Украйна удря кораби с петрол на САЩ (ВИДЕО)

22 септември 2026, 17:24 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп към Путин от ООН: Спри войната. Рубио се оплаква: Украйна удря кораби с петрол на САЩ (ВИДЕО)

Спри войната! Уреди въпросът с войната! Това буквално с две думи каза на английски език американският президент Доналд Тръмп в кулоарите на ООН като послание към руския диктатор Владимир Путин. Всъщност казаното има няколко вариации на превод, но смисълът е един и същ.

Междувременно, американският държавен секретар Марко Рубио също говори по темата за войната в Украйна – пред Fox News. Важен акцент, че Вашингтон вече губи търпение: Рубио заяви, че кораби, свързани със САЩ и пренасящи петрол, в голям брой случаи са били цел на украински удари (с дронове), вероятно не нарочно. "Това трябва да бъде адресирано – не може да се случва", каза американският държавен секретар - ОЩЕ: Украйна удари танкер, използван от Chevron: Консорциум на Казахстан се оплаква от още щети

Командващият Силите за безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди-Мадяр също даде информация за ударите на украинските дронове що се отнася до морска акватория - 300 унищожени кораба от руския сенчест флот в Азовско и Черно море в рамките на 11 седмици. В Азовско море са 134 кораба, в Черно море - 166 кораба, като те са атакувани с дронове от 6 юли 2026 г. насам:

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Рубио беше категоричен: Страхотна идея е да има спиране на огъня по енергийната инфраструктура, да има замразяване. Става въпрос за инфраструктурата и на двете страни – и на Русия, и на Украйна, по думите му. Украинският президент Володимир Зеленски вече многократно каза, че е готов на такова нещо, но дяволът е в детайлите – Зеленски иска Русия да спре ударите по украинската енергийна инфраструктура, по украинската критична инфраструктура (жп, ВиК, търговски центрове и т.н.) и по украинските пристанища, откъдето се изнася на първо място зърно, а в замяна Украйна спира да удря по руските рафинерии и петролни бази – ОЩЕ: Зеленски пак предлага мир, Русия и Украйна се целят в "Алтернатива за Германия" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Русия обстреля с ракети и далекобойни дронове редица цели в Украйна, като "Нафтогаз" обяви в канала си в Телеграм, че техен петролен и газов комплекс в Полтавска област е бил уцелен и щетите са такива, че съоръжението на практика не може да бъде възстановено - то е ударено от 5 ракети. А вече и от Космоса се вижда горящата руска рафинерия в Куйбишевск, също уцелена от украинските дронове в малките часове на изминалата нощ - ОЩЕ: Пак гори руска рафинерия след украински удар, десетки руски ракети поразиха цели в Киев, Днипро и родния град на Зеленски (ВИДЕО) 

Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пак повтори – Русия иска устойчив мир, не примирие, което по същество нямало да постигне нищо. Това е точно противоположно на подхода, искан от Украйна – първо спиране на огъня, после преговори. Песков казва и, че ситуацията за Украйна се влошавала ден след ден и това нямало да се промени, а Киев знаел какво да направи, за да се стигне до устойчив мир. С други думи – Кремъл отново поддържа позицията си, че Украйна трябва да отстъпи на Путинова Русия без уговорки цял Донбас, след като руската армия вече пета година не може да го превземе с пълномащабни военни действия и впоследствие Украйна да премине към руската сфера на влияние, никога да не влиза в НАТО, под въпрос ще е и членство в ЕС от руска гледна точка. Позицията не мръдва и на милиметър от години, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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