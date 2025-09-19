Войната в Украйна:

Знак "Забранено за евреи" на витрината на магазин предизвика скандал в Германия

19 септември 2025, 12:21 часа 435 прочитания 0 коментара
Надпис пред магазин в северния германски град Фленсбург, близо до границата с Дания, върна лентата назад към едни от най-тъмните периоди в човешката история. Собственикът Ханс Фелтен Райш постави бележка, на която пише: "Забранено за евреи тук! Нищо лично. Не е антисемитизъм. Просто не ви понасям". Полицията е била уведомена за надписа в сряда вечерта, а говорителят Филип Ренонкур е заявил пред местните медии, че надписът е бил премахнат, "за да се предотврати опасност" и да се избегне ескалация или възможна заплаха за обществения ред.

Според местни репортери надписът може да не виси повече на витрината на магазина, но все още е ясно видим на стената срещу входната врата вътре.

Обратно в нацистката епоха

Случаят предизвика бурна дискусия във Фленсбург, в цяла Германия, а вече и в Европа. Той предизвика и силни реакции в социалните мрежи. Много потребители изразиха своето възмущение и осъдиха дискриминационното съдържание на надписа. Някои заявиха, че все едно са върнати обратно в нацистката епоха. Мнозина призоваха за бойкот, други искаха да знаят коя е въпросната витрина. В някои случаи дори се чуха призиви да се "замаже" витрината или да се подпали специализираният магазин. В четвъртък сутринта витрината вече беше нашарена с лозунги като "Нацистите вън".

Общинският съвет реагира незабавно. "Това е напомняне за най-мрачните глави от историята на Германия и няма абсолютно никакво място в този град", заяви кметът на Фленсбург Фабиан Гейер, цитиран от Еuronews. Знакът не е израз на мнение, а "ясно изявление срещу евреите в нашето общество", допълни той.

Политически реакции дойдоха още от Зелените и Социалдемократическата партия на Германия. В свое изявление Зелените във Фленсбург описаха знака като „ясно изражение на антисемитизъм“, което се подиграва с историческите преживявания на евреите, напомня за нацистките престъпления и атакува основите на едно отворено общество.

Киануш Щендер от социалдемократите подчерта: „Ние сме отворен, пъстър град, който има задължението, само въз основа на своята историческа отговорност, да заема позиция срещу антисемитизма навсякъде и по всяко време".

Бившият кмет на Фленсбург Симоне Ланге от социалдемократите също реагира. Тя заяви във Facebook, че лично е съобщила за инцидента на полицията.

В четвъртък сутринта полицията във Фленсбург потвърди пред списание Stern, че е получила най-малко четири жалби срещу собственика Ханс Фелтен Райш. Те се разглеждат от прокуратурата за евентуални нарушения, включително за подбуждане към омраза.

Собственикът: "Не съм нацист"

60-годишният Райш управлява магазина от 2016 г. Той продава техническа литература, особено оригинални сервизни наръчници за автомобили и мотоциклети. Самият собственик отхвърля обвиненията, че е екстремист. В интервю за медията förde.news той се описва като „малко вляво, малко вдясно – но не радикален“.

„Аз не съм нацист“, подчертава той. Според него термини като „расизъм“ се използват прекалено леко.

В интервюто за местния вестник той изразява и дълбокото си разочарование от политиката и обществото. Критиката му варира от бюрокрацията, през медийното отразяване и свободата на словото, до войната в Близкия изток между Израел и "Хамас", засягаща палестинците - именно тя е в основата на скандала.

Особено критичен собственикът е към настоящата политика на страната спрямо Израел, която описва като „лицемерие“ от страна на целия Запад.

Райш обяснява, че е решил да спре да обслужва клиенти, които според него подкрепят войната в Израел. „Нямам нужда от такива хора тук – нито в бизнеса, нито в личния си живот“, казва той. В същото време подчертава, че няма нищо против евреите, които ясно се дистанцирали от войната.

„Аз не подбуждам към омраза, просто казвам това, което мисля", твърди собственикът.

Димитър Радев
