Бъдни вечер 2025: Традиции, обичаи и забрани

Всяка година Бъдни вечер се пада на 24 декември - това е последният ден от Рождественския пост. Този църковен празник се свързва с редица традиции и обичаи, чиято цел е човек да посрещне светлия празник Рождество Христово с чисти мисли.

Традиции и обичаи на Бъдни вечер

Според църковните традиции можете да ядете храна само веднъж на 24 декември. Задължително се прави след вечернята - празничната литургия, в която в средата на храма се изнася запалена свещ. Пред запалената свещ, символизираща Витлеемската звезда, се пее тропар на Рождество Христово.

На трапезата се сяда след като на небето изгрее първата звезда. Според преданието, когато Исус се явил на земята, на небето изгряла ярка звезда, известната на всички Витлеемска звезда. Тя известява най-светлото събитие за християнския свят - раждането на Божия син. Основната традиция на празника е семейната вечеря. Не е прието на този ден да се ходи на гости.

Може ли питката за Бъдни вечер да е с мая

Повечето от традициите на празника са свързани с празничната вечеря. Тя трябва да включва нечетен брой постни ястия - 7, 9 или 11. Друго поверие гласи, че те могат да са 12 - това е броят на апостолите и месеците в годината. Ястията е задължително да бъдат постни, може да се яде месо на 25 декември.

Ястията от набъбващи храни, заемат основно място на трапезата - това са варено жито, варен ориз, боб, нахут. Вярва се, че късметът на семейството ще набъбне.

От ранни зори започва подготовката на ястията за празничната трапеза. На нея трябва да присъства и содена питка с пара. Според вярването, на когото се падне парата, той ще има много късмет и пари през годината.

На Бъдни вечер се прави и втората кадена вечеря - най-възрастната жена у дома трябва да прекади трапезата с тамян. Най-възрастният мъж вдига високо питката над масата и я разчупва. Питката се яде с мед и чесън, за да прогони всички болести.

Най-бързата и лесна содена питка за празниците

За да имат късмет всички и той да се запази в семейството по време на вечерята никой не трябва да става от масата. Само най-възрастния мъж и най-възрастната жена у дома имат право да стават от трапезата. Но те задължително трябва да ходят приведени, за да е плодородна годината и късметът да не си тръгне от дома.

Друга традиция повелява цяла вечер масата не се вдига, защото се вярва се, че мъртвите слизат от небето.

Друга важна традиция е свързана с Бъдника. Това е дъбово дърво, което гори в огъня на Бъдни вечер. По традиция то трябва да се отсече непосредствено преди преди празника от млад мъж.

В навечерието на Коледа трябва да простите на всичките, които са ви обидили или огорчили, както и да поискате прошка от онези, които може да сте обидили.

Забрани на Бъдни вечер

На Бъдни вечер не трябва да работите. Забранени са гаданията на този ден. Обръщането към нечистите сили помрачава цялата духовна чистота на празника.

Всички действия и дела на този ден трябва да с чисти помисли. Забранено е да ругаете, както и да използвате нецензурни думи. Не отказвайте помощ на този ден и тогава радостта ще влезе в живота ви.

Бъдни вечер 2024 - традиции, поверия и обичаи