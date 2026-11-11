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Знамената на ЕС и България бяха свалени наполовина в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 11:31 часа 809 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Румен Скрински
Знамената на ЕС и България бяха свалени наполовина в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност (ВИДЕО)

Знамената на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастност с обявения от България ден на траур в памет на жертвите от вчерашната верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия". Загинаха 11 души, а около 50 бяха ранени при тежкия пътен инцидент, предизвикан от гъстата мъгла на 10 ноември. Над 70 пътни превозни средства се удариха едно в друго.

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Европейският парламент, Европейската комисия и Европейският съвет изразиха съболезнования

Очаква се тази вечер при откриването на двудневната сесия на Европейския парламент в Брюксел председателят на институцията Роберта Мецола да отбележи тъжното събитие, предава БТА.

В социалните мрежи тази сутрин тя публикува видео със свалените знамена на ЕС и на България пред сградите на Европарламента в Брюксел, а вчера изрази съболезнования на близките на загиналите и написа, че Европа споделя мъката на нашата страна.

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща вчера също изрази съболезнованията си и написа в социалните мрежи, че е дълбоко натъжен от новината.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази своето съпричастие при посещението си вчера във Варна.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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