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"Парно ще има, но нямаме магическа пръчка": Ръководството на "Топлофикация" отговори на гнева на софиянци

11 ноември 2026, 11:35 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Парно ще има, но нямаме магическа пръчка": Ръководството на "Топлофикация" отговори на гнева на софиянци

Парно ще има. Напълно разбирам недоволството на всички граждани, пряко засегнати от липсата и качеството на услугата и абсолютно всичко свързано с това те да имат парно и топла вода. Те са прави да бъдат ядосани, защото десетилетия назад дружеството е в един омагьосан кръг от регулации, финансов дълг, липса на възможности за каквато и да е форма на инвестиции. Това каза изпълнителният директор на „Топлофикация-София“ Петър Петров по време на изслушване в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) заради зачестилите аварии по топлопреносната мрежа и продължителните прекъсвания на топлоподаването в редица райони на столицата.

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Той изтъкна, че освен огромния дълг, които има дружеството и от години се говори за него, а той расте главоломно със всяка изминала година, идва и момента, в който темата вече е и техническото състояние на дружеството. „Разбирам нашата отговорност, че трябва да предоставим тази услуга и ние поемаме тази отговорност и правим всичко по силите си това нещо да се случи. Но не знам защо се прехвърлят всички тези години и се очаква с магическа пръчка ние да решим всички проблеми, защото това е огромно трасе, огромна мрежа“, изтъкна той.

По думите на Петров има проблеми в няколко райони във връзка с термохидравличния режим и работата на мрежата в следствие на аварийността, започнала след настоящата профилактика, която се случи през лятото.

Към настоящия момент имаме над 500 броя активни проби. Авариите с прекъснато топлоподаване са 89, а с тези с непрекъснато топлоподаване са 425. Засравнение с предходни години, към 20 ноември 2024 г. са били 118, а към 30 септември 2025 г. - 260, от които 26 са били отстранени след подмените в кв. „Дружба“ миналата година.

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„Всичко това говори, че ние сме изправени пред един проблем, който не бягаме отговорност да решим и ще решим, но ни трябва малко време. Това не са краткосрочни решения, които можем да вземем и не можем трайно да възстановим услугата без постоянни инвестиции и подмяна на трасетата, които сме започнали от две години насам да правим“, каза шефът на столичното дружество.

Относно упреците, че на мястото на авариите не се работи с дни, той обясни, че не е така. По думите му заетите служители, които се занимават с отстраняването на аварията на София Изток, са 185 души, а общо в цялото дружество са 353 души. „Това са хора, които ежедневно са на терен, работят и извънредно, и се прави всичко възможно да предоставяме качествена услуга“, изтъкна директорът на „Топлофикация“.

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Петров обясни и на какво се дължат проблемите и честите аварии в София-Изток. След като се установи авария, се пристъпва към нейното отстраняване. След приключване на ремонта и възстановяване на топлоподаването, в трасето започват да се откриват нови пробиви, които възпрепятстват възстановяването на услугата в този район.

„И какво се получава? Ние копаем на едно конкретно място, 3 м по-надолу се пръска тръбата и ние няма как да организираме дейността си, да изпратим този екип в друг квартал, за да отстранява друга авария, докато той не приключи с тази авария. А трасето е дълго 200-300 м“, поясни той.

Той се съгласи и с искането да има ясни срокове за възстановяването на авариите. Но поясни, че това е трудно да се случи, защото не знаят и не могат да прогнозират колко и къде ще бъдат авариите вследствие на възстановяване на топлоподаването.

Петров обясни и какво е решението - подмяна на целия участък. „Без подмяна на целия участък прогнозите за аварии не могат да бъдат направени. Аварията е нещо непредвидимо“, каза той и добави, че цялостното състояние на мрежата е лошо.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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