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Петролен танкер гори в Ормузкия проток след удар в мина

11 ноември 2026, 11:32 часа 793 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Петролен танкер гори в Ормузкия проток след удар в мина

Петролен танкер се е запалил в източната част на Ормузкия проток, след като се е блъснал в морска мина в „зона с ограничен достъп“, съобщи иранската армия в изявление, цитирано от Франс прес. „Рано тази сутрин петролен танкер, нарушил установените правила, се запали, след като удари морска мина в опасна и забранена зона източно от Ормузкия проток“, заявиха военноморските сили на иранската армия в комюнике, разпространено по държавната телевизия. 

Името и националността на кораба не се уточняват.

Вчера Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи в отделни изявления, че три кораба са се запалили в Ормузкия проток.

Подобни изявления зачестиха през последните седмици, докато Вашингтон твърди, че до голяма степен е разминирал този жизненоважен морски маршрут.

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Ормузкия пролив морска мина петролен танкер Ормузки проток
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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