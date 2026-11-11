На борба срещу дийпфейк и AI измамите: Дания е първата държава в света със закон за авторското право върху човешкото лице

Дания предприема смела стъпка, за да върне на хората контрола върху собствените им лица, гласове и тела в ерата на изкуствения интелект. Страната предлага изменение в своя Закон за авторското право, което ще предостави на всеки човек законното право да предотврати публичното разпространение без негово съгласие на реалистични имитации на външния му вид, гласа или движенията му, създадени чрез AI инструменти.

Предложеният закон актуализира правната уредба на авторското право, като дава на отделните лица законен контрол върху техния образ и личност – елементи, които днес могат лесно да бъдат възпроизведени чрез широко достъпни инструменти с изкуствен интелект. Така се адаптира съществуващото законодателство, което и без това вече регулира дигиталното копиране и разпространение.

Предложеното изменение на закона за авторското право на Дания би защитило както обикновените хора, така и творците, включително срещу цифрови имитации на техните изпълнения.

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Проблемът с deepfake съдържанието

Дийпфейковете са изображения, видеоклипове или аудио записи, генерирани или манипулирани с помощта на изкуствен интелект, за да се получи продукт, в който някой изглежда така, сякаш казва или прави нещо, което всъщност не е правил. Дийпфейковете могат да бъдат използвани за разпространение на невярна информация или за дискредитация.

„С изкуствен интелект можете да създавате манипулирани видеоклипове и изображения само с няколко кликвания и да ги споделяте в социалните мрежи“, написа в изявление Зения Стампе, министър на културата на Дания.

„Една от основните цели на законопроекта е да накара технологичните гиганти бързо да премахват манипулирано съдържание, така че то да причини възможно най-малка вреда“, добави тя.

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Министърът се надява законът да влезе в сила в началото на 2027 г.

Източник: Getty Images

Според датското предложение оправданието "не знаех" вече няма да бъде достатъчно - разпространителите ще трябва да могат да докажат произхода на даден глас или лице. Това пренасочва реалната правна отговорност към платформите и създателите на съдържание, а не само към злонамерените участници.

Ако бъде приет, този закон ще превърне Дания в първата юрисдикция, която урежда правата върху личния образ в рамките на националното законодателство за авторското право. Това осигурява конкретен и приложим правен механизъм за защита в случаите, когато общите права на личността или исковете за клевета се оказват недостатъчни.

Важно е да се отбележи, че законът ще се прилага не само за датски граждани, но и за всяко лице, чийто образ се използва в рамките на датската юрисдикция – уточнение, което е необходимо, предвид факта, че по-голямата част от дийпфейк съдържанието се разпространява онлайн.

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Пречки

Пътят напред не е лишен от препятствия обаче. Европейската комисия изрази резерви относно предложението на Дания, повдигайки въпроси относно предоставянето на авторски права върху гласа и образа на отделните лица.

Дания се стреми да измени Закона за авторското право, така че хората да могат да забраняват онлайн разпространението на реалистични дигитални имитации на своите лични физически характеристики.