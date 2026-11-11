Войната в Украйна:

Руска схема за убийства на украински военни: "Фатална жена" ги отравя

11 ноември 2026, 8:32 часа 1135 прочитания 0 коментара
Снимка: Національна поліція України/Телеграм
Руска схема за убийства на украински военни: "Фатална жена" ги отравя

Националната полиция на Украйна разследва 21 случая, в които 23 украински военни са починали след отравяне, съобщи Slidstvo.info, позовавайки се на информация от полицията. Основната версия - че руски агенти са вербували момичета, някои непълнолетни, които са "завързали" интимни връзки с жертвите и са ги убили.

Главното разследващо управление заяви, че всички 23 украински военнослужещи, чиито отравяния се разследват, са починали и че метадон е бил използван в 13 от случаите. Полицията смята, че зад убийствата стоят руските специални служби

Седем непълнолетни момичета са сред идентифицираните по случаите, се казва в полицейския отговор. Най-младата е била на 14 години по време на престъплението. Украинската полиция смята, че руските специални служби вербуват дори деца да извършват престъпления чрез приложения за съобщения, включително Телеграм, сайтове за запознанства и други социални мрежи. От 20 производства за убити украински военни от "фатални жени", вече 4 са в съда.

Полковник Андрий Бондаренко от Националната полиция на Украйна описа случай с 14-годишно момиче от Ровно. Версията - руски агент я е убедил да се гримира и да изпрати селфита, за да изглежда по-възрастна, след което е използвал снимките, за да примами на украински военнослужещ от нейно име. По-късно момичето се среща с военнослужещия. А когато мъжът е показал признаци на отравяне, каза полковникът, тя не се обажда на линейка - започнала е да го души с възглавница и кабел за зареждане на телефон и го е убила.

В официално изявление на Националната полиция на Украйна от 9 октомври се казва, че убийството е извършено на 30 януари в нает апартамент. Разследващите твърдят, че момичето е смесило наркотик в алкохол, доставен чрез логистична компания, и че 27-годишен военнослужещ, с когото се е запознала в приложение за съобщения около 10 дни по-рано, е загубил съзнание, след като го е изпил. Полицията съобщи, че той е починал от механична асфиксия (задушаване). Момичето, чието име не е оповестено, защото е непълнолетно, е обвинено в поръчково убийство, извършено от организирана престъпна група. Обвинителен акт е изпратен в съда и тя е изправена пред до 15 години затвор, ако бъде осъдена.

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На 23 октомври изпълняващият длъжността началник на Националната полиция на Украйна Максим Цуцкиридзе заяви, че служители в Житомирска област са задържали 17-годишно момиче, заподозряно в помощ при опаковането и изпращането на капсули, които според разследващите съдържат смъртоносни дози метадон. Той разказа, че организаторите са се свързали с военнослужещи чрез Телеграм и са предложили безплатни лекарства, като са инструктирали получателите да ги консумират пред камера. Двама военнослужещи са загинали в Житомирска област, а полицията в Украйна заяви, че е предотвратила още четири убийства в областите Кировоград, Запорожие, Черновци и Ивано-Франковск.

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Смъртоносна онлайн опасност

Бондаренко каза, че група хора, а не един оперативен работник, изглежда е участвала в набирането на извършители, локализирането на жертви и организирането на доставки на метадон. "В ход са разследващи действия за идентифициране на лицата, участващи във набирането, в намирането и изпращането на метадон, в намирането на жертва и в намирането на извършител. Разбираме, че това не е един човек на работа, а група хора, които имат една цел - отравянето на нашите военнослужещи, убийство чрез отравяне", заяви той.

Той добави, че полицията и военните предупреждават военнослужещите да не общуват с непознати в чатове в Телеграм, групи за запознанства или в сайтове като Badoo. Поканата за романтична среща с цветя и шампанско, според него, може да е част от капан, организиран от руски агенти.

Тази схема се вписва в по-широко предупреждение от украинските власти, че Русия вербува украински тийнейджъри за шпионаж и други задачи чрез приложения за съобщения. Киев също така казва на младите хора, че врагът е във вашия телефон.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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