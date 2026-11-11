Ако си истински мъж, ядеш месо? Истината няма да се хареса на мнозина

Отдавна съществува културен стереотип, че "истинските мъже ядат месо". Но ново проучване относно животинските протеини опровергава традиционните представи за мъжествеността и месоядната диета. През последните години някои влиятелни личности в социалните медии твърдяха, че консумацията на месо и почти нищо друго е възможно средство срещу спада на нивата на тестостерона в по-късна възраст. Все пак няма солидни доказателства в подкрепа на това.

Всъщност ново проучване сочи, че консумацията на повече животински протеини всъщност може да понижи нивата на тестостерона при мъжете на средна възраст. Изследователи от Университета на Източна Финландия са установили, че при 2546 мъже на възраст от 42 до 60 години по-високото съотношение между животински и растителни протеини е свързано с по-ниски нива на общия тестостерон. Това е било предимно кавказка група, така че заключенията може да не са приложими за други популации, пише "Science Alert".

Снимка: Envato

Резултатите обаче се подкрепят от други скорошни проучвания, които също сочат, че диетите с високо съдържание на протеини не са непременно свързани с тестостерона по начина, по който някои предполагаха. Тестостеронът е ключов мъжки полов хормон, който играе роля в изграждането и поддържането на мускулите. Консумацията на животински протеини, от друга страна, също се свързва с мускулната сила и атлетичността.

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В това проучване обаче именно растителните протеини от източници, различни от зърнените култури, а не животинските протеини, са свързани с повишени нива на свободен тестостерон при мъже на средна възраст. Терминът "свободен" означава, че циркулиращият тестостерон не е бил свързан с протеин в кръвния поток и по същество е бил "на разположение". Това измерване може да помогне да се разкрият повече нюанси относно състоянието на тестостерона в организма. В настоящото проучване участниците внимателно отчитат хранителния си прием в продължение на четири дни.

Тези, които съобщават, че консумират най-много животински протеини спрямо растителните, имат най-ниските нива на свободен тестостерон в кръвния поток. От друга страна, мъжете, които съобщават, че консумират най-много растителни протеини от източници, различни от зърнени култури (като зеленчуци, бобови култури или ядки), имат по-високи нива на свободен тестостерон.

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"Въпреки че наблюдаваните разлики в концентрациите на тестостерон са статистически значими, те са относително малки", признава изследователката по хранене Миика Уин-Елис от Университета на Източна Финландия. "Проучването не може да установи дали тези разлики имат последствия за здравето."

Ами ако животинският протеин се замести с растителен?

Снимка: Envato

В статистически модели, използващи данните от наблюденията, Уин-Елис и колегите ѝ проверяват какво би се случило, ако мъж на средна възраст замести животинските протеини с растителни. Изборът не е свързан в значителна степен нито с нивата на общия тестостерон, нито с нивата на свободния тестостерон. Това подсказва, че самото заместване на животинските протеини с растителни не води непременно до повишаване или понижаване на нивата на тестостерона, пише "Science Alert".

Резултатите опровергават широко разпространеното схващане, че консумацията на повече животински протеини води до по-високи нива на този хормон. В социалните медии, например, "месоядните" диети често се представят като начин за повишаване на нивата на тестостерона при мъжете, въпреки че клиничните доказателства за това са оскъдни.

Към момента учените не могат да кажат категорично дали животинските протеини понижават нивата на тестостерона, нито защо. Възможно е животинските протеини да предизвикват възпалителни маркери в организма, които могат да потискат секрецията на тестостерон. Или може да се дължи на това, че животинските и растителните протеини предизвикват различни метаболитни ефекти, като например различна инсулинова реакция.

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"Растителните източници на протеини обикновено осигуряват повече фибри, въглехидрати и ненаситени мастни киселини, докато животинските източници на протеини могат да осигуряват повече наситени мазнини и холестерол", обясняват авторите на това ново проучване. Засега обаче учените могат само да спекулират.

Дори ако преминаването от животински към растителен протеин се отрази на нивата на тестостерона, по-високите нива на този хормон не са непременно по-добри. Тестостеронът в организма трябва да бъде внимателно балансиран. Изследванията все още проучват как хранителният ни режим може да повлияе на това равновесие. Засега си струва да се има предвид, че консумацията на животински протеин не е непременно гаранция за по-добри нива на тестостерон или по-добро здраве, независимо от това, което може да видите в социалните медии.

Изследването е публикувано в списанието "International Journal of Food Sciences and Nutrition".