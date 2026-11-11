Латвия инсталира бетонни "драконови зъби" по границите си с Русия и Беларус – в три реда, всяко препятствие е с тегло 1,5 тона. Бариерите са разположени така, че да предотвратят преминаването на вражески превозни средства и да спрат противника да ги отстранява една по една.
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Противотанкови окопи се копаят и в райони, където танкове биха могли да преминат най-лесно. Те са с дълбочина над 2 метра и ширина 5 метра. Досега са завършени четири километра противотанкови окопи, като общо са планирани 89 километра. Работата ще продължи през цялата зима.
🇱🇻 Latvia is installing concrete “dragon's teeth” along its borders with Russia and Belarus — in three rows, each weighing 1.5 tonnes The barriers are positioned to prevent enemy vehicles from getting through and to stop the enemy from removing them one by one. Anti-tank trenches are also being dug in areas where tanks could cross most easily. They are more than two metres deep and five metres wide. So far, four kilometres of anti-tank trenches have been completed, with 89 kilometres planned in total. Work will continue throughout the winter. This is part of the Baltic Defence Line, a joint project by Latvia, Lithuania and Estonia. Estonia also plans to build an additional 600 bunkers.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
Това е част от Балтийската отбранителна линия, съвместен проект на Латвия, Литва и Естония. Естония планира също да построи допълнителни 600 бункера. Наскоро в предаване на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, който е под санкции от ЕС заради разпространение на лъжите и пропагандата на руския диктатор Владимир Путин, се появи ирония, че Естония от 600 бункера е направила около 6 - ОЩЕ: Естония стартира подготовка за война с Русия - с голяма отбранителна линия (ВИДЕО)
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