Войната в Украйна:

Латвия се готви за война с Русия: ВИДЕО как гради своята част от Балтийската отбранителна линия

11 ноември 2026, 8:49 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Латвия се готви за война с Русия: ВИДЕО как гради своята част от Балтийската отбранителна линия

Латвия инсталира бетонни "драконови зъби" по границите си с Русия и Беларус – в три реда, всяко препятствие е с тегло 1,5 тона. Бариерите са разположени така, че да предотвратят преминаването на вражески превозни средства и да спрат противника да ги отстранява една по една.

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Противотанкови окопи се копаят и в райони, където танкове биха могли да преминат най-лесно. Те са с дълбочина над 2 метра и ширина 5 метра. Досега са завършени четири километра противотанкови окопи, като общо са планирани 89 километра. Работата ще продължи през цялата зима.

Това е част от Балтийската отбранителна линия, съвместен проект на Латвия, Литва и Естония. Естония планира също да построи допълнителни 600 бункера. Наскоро в предаване на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, който е под санкции от ЕС заради разпространение на лъжите и пропагандата на руския диктатор Владимир Путин, се появи ирония, че Естония от 600 бункера е направила около 6 - ОЩЕ: Естония стартира подготовка за война с Русия - с голяма отбранителна линия (ВИДЕО)

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Латвия война Русия НАТО Балтийска отбранителна линия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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