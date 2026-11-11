Сърбия с антибългарско събитие до границата със Северна Македония: Ще се говори за "български окупатори" (СНИМКА)

В Сърбия днес се провежда антибългарско събитие близо до границата с Република Северна Македония. Събитието е насрочено за 11.00 ч. местно време в сръбския град Враня. Поводът за събитието е Денят на примирието в Първата световна война, но антибългарски привкус придава мястото на събитието, а именно "Паметникът на жертвите на българската окупация от 1915 до 1918 г.".

Денят на примирието в Първата световна война, като национален празник, се отбелязва в Сърбия от 2012 г., пише на сайта си от местната администрация във Враня.

Корените на антибългарската пропаганда

Такъв паметник в Сърбия съществува още от 1922 г., разрушен е през Втората световна война, а после възстановен през 1951 г., което показва, че антибългарското отношение в северозападната ни съседка има по-стари корени.

Паметникът първоначално известен като "Паметник на жертвите на българския терор".

Той е издигнат в памет на загиналите сръбски войници и цивилни, загубили живота си по време на "жестоката българска окупация, първо в Първата световна война, а след това и във Втората световна война, когато силите на фашистка България отново окупират този регион", пише rtvvranje.rs.

Макар сръбската страна да разглежда тези територии като окупация - за българската държава те са освободени исторически територии.

През Първата световна война обаче, за да освободи Вардарска Македония от сръбската окупация, Българската армия прекъсва връзката на сръбските войски в Македония с основните им сили на север. Превземането на Враня на практика разсича Сърбия на две и блокира пътя за снабдяване и отстъпление.

Сръбската окупация във Вардарска Македония - теба табу за македонските медии

Българската намеса във Враня има своето обяснение - сръбската окупация на Вардарска Македония. Тя обаче е тема табу в македонските и сръбските медии. Тя дори не се изучава в македонските учебници. В тях обаче България е разглеждана като окупатор в синхрон сръбския наратив.

Дори в югозападната ни съседка Северна Македония сме свидетели на чествания на Кумановската битка, която всъщност дава "зелена светлина" към сръбската окупация на Вардарска Македония.

Неслучайно последният доклад на Европейския парламент от юни 2026 г. отбелязва ширещия се "Сръбски свят" и сръбско влияние в югозападната ни съседка, което пречи на напредъка й за ЕС. ОЩЕ: 7 октомври: Първите действия срещу Османската империя в Балканската война. Българите освобождават Куманово