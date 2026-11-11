Да довършим Зеленски и Буданов – иначе няма да имаме сигурност. Това тръби с всичка сила популярният Z-канал "Два майора", след като тази нощ Украйна за пореден път подпали руското пристанище Уст-Луга, ключов руски транспортен хъб на Балтийско море. Z-каналът изброява, че пристанището е подложено на систематични украински атаки – поне 10 от януари, 2024 година насам - ОЩЕ: Украйна атакува: От Естония се вижда огромният пожар в руското пристанище Уст-Луга (ВИДЕО)

"Над 24 милиарда рубли бяха отпуснати за отбрана на Ленинградска област и подкрепа на армията и доброволческите части през 2025 година. Можем да изградим нови отбранителни структури, да създадем допълнителни мобилни групи, да укрепим системите за откриване и да подобрим противовъздушната отбрана. Докато източникът на военната заплаха, способността за организиране на въздушни удари и веригата за вземане на решения от противника, която издава заповеди за удари, остават налице, рискът от повторението им ще остане постоянен. Това означава, че рано или късно ще трябва да бъдем още по-брутални към врага, напълно необуздани в използването на каквито и да е оръжия или определени цели, като същевременно демонстрираме решимостта си пред Европа. Трябва също така да довършим Зеленски, терориста Буданов и цялата банда поотделно. Това е необходимо, за да се демонстрират неизбежните последици за онези, които са се осмелили да наредят удара", гласи най-интересната част от публикацията, в която има обзор и на други успешни украински далекобойни удари.

На този фон, вчера (10 ноември) руското военно министерство съобщи, че руската ПВО е прехванала четири крилати ракети AGM-188 Rusty Dagger в нощта на 9 срещу 10 ноември. Руски Z-канали казват, че Украйна е използвала ракети Rusty Dagger при удари срещу руско военно предприятие във Воронежка област на 22 юни 2026 година. AGM-188A Rusty Dagger е турбореактивна високоточна крилата ракета с въздушно базиране и стендоф обсег, разработена от Zone 5 Technologies по снабдителна програма Extended Range Attack Munition (ERAM) на ВВС на САЩ, която стартира към края на 2024 г. с публично обявената цел - да осигури на Киев евтини и достъпни за масово производство способности за далекобойни удари. По същество, това е хибрид между крилата ракета и управляема авиобомба. Има договорка Украйна да получи общо над 4000 такива ракети.