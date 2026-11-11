Близо 200 милиарда евро след нощен маратон в Брюксел: За какво ще отиде бюджетът на ЕС за 2027 г.?

Преговарящите от Европейския парламент и държавите членки постигнаха споразумение за бюджет на ЕС от 199,7 млрд. евро за 2027 г. Сред приоритетите са конкурентоспособността, сигурността и отбраната и подкрепата за Украйна, предадоха АПА и ДПА след преговорите в Брюксел, продължили до ранните часове на днешния ден.

Договорената сума е малко под предложените от Европейската комисия 199,9 млрд. евро. Бюджетът за 2026 г. възлизаше на 190 млрд. евро. Според държавите членки споразумението ще позволи изпълнението на вече договорените програми и ще остави възможност за реакция при непредвидени събития, включително при развитие на кризите в Украйна и Близкия изток.

Споразумението подлежи на официално одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент, пише БТА.

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Бюджетът за 2027 г. е последният в рамките на Многогодишната финансова рамка за периода от 2021 до 2027 г. Общият ѝ размер е около 1,1 трилиона евро, като средствата идват предимно от вноските на държавите членки.

Успоредно с това в Брюксел продължават преговорите за финансовата рамка от 2028 до 2034 г. Предложението предвижда 1,826 трилиона евро за седемгодишния период. Австрия, Германия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Дания са сред страните, които смятат сумата за прекалено висока.

Междувременно в писмо до председателя на Европейския съвет Германия призова всички членки на ЕС „без изключение“ да поемат ангажимент за покриване на очаквания бюджетен недостиг на Украйна през следващата година, преди да започнат каквито и да било обсъждания по следващия дългосрочен бюджет на блока.

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