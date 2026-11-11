България излиза с черни ленти срещу Исландия в памет на загиналите на "Тракия"

Националният отбор на България по футбол ще отдаде почит на жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Футболистите на Атанас Рибарски ще излязат с черни траурни ленти на ръкавите си за предстоящото домакинство на Исландия от Лигата на нациите. Преди първия съдийски сигнал на стадион "Христо Ботев" в Пловдив ще бъде запазена и минута мълчание в памет на загиналите.

Българският футбол изразява съпричастност към трагедията

Двубоят между България и Исландия е насрочен за петък, 13 ноември, два дни след обявения Ден на национален траур. На 10 ноември две тежки верижни катастрофи край пътен възел "Зимница" на АМ "Тракия" отнеха живота на 11 души, а десетки други пострадаха. В инцидентите са участвали общо 86 превозни средства.

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Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур, като националните знамена на държавните институции са спуснати наполовина. Българският футболен съюз също изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите, като пожела бързо възстановяване на пострадалите.

България се подготвя за последните си два мача

Националите продължават подготовката си за заключителните срещи от група C4 на Лигата на нациите. След домакинството на Исландия на 13 ноември България ще гостува на Естония в Талин на 16 ноември.

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