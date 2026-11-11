За мир в Украйна: Хората на Тръмп слушат повече Зеленски – или поне се преструват, че го правят (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранции за сигурност за Украйна могат да работят само ако и Русия е съгласна с тях. Това послание на американския държавен секретар Марко Рубио преди старта на двудневните преговори за мир в Украйна в Абу Даби определено изправи на нокти Украйна. Рубио уточни, че да има гаранции за сигурност за Украйна е ключово условие за подписване на бъдещо споразумение за мир – но след първия ден от преговорите украинският президент Володимир Зеленски даде ясно да се разбере, че вече му харесва повече какво е поведението на американските преговарящи и какви позиции защитават в разговорите, което е знаков момент предвид изказването на Рубио по-рано. А руският външен министър Сергей Лавров недоволстваше, че отделните разговори между американците, украинците и европейците в Абу Даби не са конструктивен подход за водене на преговорите – ОЩЕ: Зеленски: Доволен съм от това, което чувам от САЩ, не сме готови да се откажем от Донбас (ВИДЕО)

Същевременно, на срещата на външните министри на Г-7 в Париж украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Украйна е представила предложения за прекратяване на огъня, обхващащи Черно море и енергийната инфраструктура, и очаква отговор от Русия. Украйна предлага прекратяване на атаките срещу електроцентрали, подстанции и други съоръжения, от които зависят снабдяването с ток и вода на хората и функционирането на икономиката. В Черно море целта е да се гарантира безопасността на корабоплаването, особено на търговските пътища, през които Украйна изнася храни. Сибиха също така отхвърли твърдението на руския диктатор Владимир Путин, че Киев контролира само 10% от Донбас, заявявайки, че Украйна все още държи 20% - това присъства като информация във всички по-големи украински медии. Отделно, Зеленски потвърди, че Украйна и Русия са обсъждали евентуална размяна на военнопленници - 1000 за 1000 или 1500 за 1500. Той каза и, че американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще пътуват до Русия да представят тези предложения. По-рано Axios съобщи за бъдещата визита, но и че ще има такава и в Киев – а в Москва Къшнър и Уиткоф пак ще разговарят директно с Путин – ОЩЕ: Край на първи тур от преговорите за Украйна: САЩ ще притиснат Путин за включване на Европа, Русия искала мир при "подходящи условия" (ВИДЕО)

The Russians continue to destroy the city of Sloviansk in the Donetsk region. Today, as a result of a strike by a FAB-500 and several FAB-250 bombs, about 60 private houses, at least 22 high-rise buildings, a medical facility, and cars were destroyed. https://t.co/SSBLSTSrnT — WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2026

Без силна армия няма мир

По въпроса с гаранциите за сигурност особено показателно е интервю с главния изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп. Palantir е компания, която има няколко големи договора с Пентагона, включително за внедряване на изкуствен интелект като част от планирането и воденето на военни операции (например проект "Мейвън"). Карп каза: "Ако си против войната, според моето скромно мнение, гледайки която и да е част от историята, трябва да имаш силна армия. Така че идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война":

Palantir CEO Alex Karp: If you're anti-war, in my humble opinion, looking at any part of history, you have to have a strong military. So the idea that you're going to weaken the military and have more peace is a fantasy of people who are half idiots or actually who want war. https://t.co/Rmmy2mtaNf — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Именно в подкрепа на тезата силна армия за силен мир, в Дания украинският президент Володимир Зеленски договори нов пакет военна помощ за страната си – 645 млн. евро. Тези пари ще отидат за ударни дронове и дронове-прехващачи, боеприпаси за изтребители F-16 и купуване на оръжия през програмата PURL, с която Европа закупува американски оръжия за Украйна. Зеленски говори и, че би желал да види тестови опити с европейската ПВО система "Фрея" - проект по украинска инициатива, още тази зима. Украинският държавен глава ще види днес, 11 ноември, радари за системата, разработени в Дания. Системата се планира и изгражда с цел да сваля балистични ракети – България не пожела да се включи в нея, управлението на Румен Радев отказа с аргумент, че такива решения трябва да се организират и вземат в рамките на НАТО. А датският премиер Мете Фредериксен пак повтори, че войната в Украйна я има само заради имперските амбиции на Путин. Европа има само една алтернатива – да стане по-силна от Русия, защото Путин едва ли ще спре само с Украйна и би поискал още територии, вероятно от страни-членки на НАТО. "Вярвам в Европа, но имаме една слабост – че хората по целия свят биха искали да живеят като нас (европейците). Ние сме мирни хора, желаем и искаме мир всеки ден – не мисля, че Путин гледа на света с нашия поглед. Мисля, че той не иска мир с Европа – в края на краищата е въпрос на сила и въпросът е искаме ли ние да спечелим тази война. За Дания отговорът е да от самото начало (на войната в Украйна)", каза Фредериксен. В дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, набляга именно на това – че в Абу Даби Русия опитва да изкара като приоритет преформатиране на архитектурата за сигурност в Европа, войната в Украйна била само част от това. С други думи – НАТО да отстъпи, а Руската федерация да си върне позиции от съветско време. Спомен от декември 2021 година – тогава Путин поиска НАТО да спре да разполага нови сили и оръжия на територията на страните-членки в Алианса, които са се присъединили към съюза след 1997 година. В това число попада България – ОЩЕ: Архитектурата за сигурност в Европа: Никой не знае какво обсъждат американци и руснаци, заяви Зеленски

❗️Following talks with Danish PM Mette Frederiksen, Zelensky announced a new €645 million defense package for Ukraine. It includes funding for strike and interceptor drones, F-16 munitions and purchases through PURL. Denmark is also allocating €20 million to support energy needs in Kherson region. The two leaders discussed humanitarian aid, joint defense production under the Drone Deal initiative and work on the FREYJA anti-ballistic program. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026

💥 Denmark's prime minister is convinced Putin won't stop at Ukraine “This war is about Russia's imperial ambitions. Putin wants to make Russia bigger. And the only way to do that is to seize territory from other countries,” says Mette Frederiksen. The Danish leader does not rule out a NATO country becoming the Kremlin's next target. And now Europe has only one option — to become stronger than Russia. What do you think — how close are we to drawing historical parallels with Nazi Germany? After all, Hitler also started with territorial claims and annexations, while European powers made concessions to the Führer in an attempt to avoid a major war. We all know how that ended. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази увереност, че всички клъстери от преговорите между Украйна и ЕС за членство в Съюза може да бъдат отворени до края на 2026 година. Той пак призова европейските държави да помагат на Украйна и да засилят натиска срещу Путинова Русия, за да спре тя войната:

German Chancellor Friedrich Merz says all negotiating clusters in Ukraine's EU accession process could be opened by the end of 2026. He urged European countries to strengthen pressure on Russia and sustain long-term support for Ukraine. Merz also emphasized that both Ukraine and Moldova must have a guaranteed path toward EU membership, linking enlargement prospects with Europe's continued backing for Kyiv. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 10 ноември е имало 125 бойни сблъсъка спрямо 156 на 9 ноември т.е. мащабът на бойните действия продължава да се свива. Руснаците са хвърлили 222 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2653 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8781 FPV дрона, което е с около 1080 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Показателно за големият спад на руската военна активност що се отнася до сухопътни действия – общо само 3 регистрирани от украинския генщаб руски пехотни атаки за последните 24 часа в Славянското, Лиманското и Купянското направление. 2 от атаките са в Лиманското направление, а 1 – в Славянското. Има украински данни, че руснаците опитват да натрупат пехота на източния бряг на река Жребец и да атакуват, за да си върнат изгубени заради украинската операция "Вивалди" позиции по фланговете на Лиман. Z-каналът "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук твърди в дневния си обзор, че в подстъпите на Лиман продължават ожесточени боеве, като руснаците се стремят да опазят малкото си позиции, за да не се стигне до пълно укрепване на украинците и след това да е още по-трудно евентуално в бъдеще руската армия да тръгне да превзема града. 15 руски пехотни атаки е имало в направлението от Торецк към Константиновка, а 11 – на югозапад, в Покровското направление. Едва 3 руски пехотни атаки са организирани западно от Гуляйполе, Запорожка област.

ОЩЕ: Мир в Украйна от Абу Даби: Едва ли, но Путин усеща, че губи (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 163 далекобойни дрона и 1 управляема авиационна ракета Х-59/69 по цели в Украйна. 91 от дроновете са били реактивни. Свалени са 130 дрона и 14 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т" (ракетите-дронове се броят в общото количество изстреляни далекобойни дронове), като от свалените далекобойни руски безпилотни системи 72 са били реактивни. Удари е имало на 17 места в Украйна, като на още 7 места са паднали отломки, уточняват украинските ВВС. В Кривой рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски има повредена гражданска и жилищна инфраструктура, частично е спрян токът. В Житомирска област също има поразени енергийни обекти и петима души са ранени, предаде украинската спешна служба в официалната си страница във Facebook. И още – в Харков руснаците са уцелили гаражи, избухнал е пожар на 900 квадратни метра площ, пламъците са обхванали общо 38 гаража. В Запорожка област след руски обстрел са ранени 6 души.

Да довършим Зеленски и Буданов – иначе няма да имаме сигурност. Такъв вой нададе популярният Z-канал "Два майора", след като тази нощ Украйна за пореден път подпали руското пристанище Уст-Луга, ключов руски транспортен хъб на Балтийско море – ОЩЕ: Украйна атакува: От Естония се вижда огромният пожар в руското пристанище Уст-Луга (ВИДЕО)

A Ukrainian air defense crew shot down two Russian S8000 Banderol (Dan-T) mini cruise missiles using a Soviet-era ZU anti-aircraft gun. Yevhen, callsign "Ikar," of the Presidential Brigade, used just two bursts, less than 10 minutes apart. #Ukraine https://t.co/tZCvEiH4zz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026