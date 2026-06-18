Григор Димитров - Кириан Жаке ДНЕС по ТВ: Кога и къде да гледаме 1/4-финала в Дъблин

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров постигна две поредни победи на турнира на трева от сериите Чалънджър в Дъблин и си осигури участие на 1/4-финалите на турнира. Там хасковлията ще се изправи срещу французина Кириан Жаке. Двамата имат само един дуел помежду си - през 2024 година, когато Гришо победи френския тенисист на US Open. А сега Жаке ще опита да вземе реванш на тревна настилка.

Григор Димитров в Дъблин: Дата, начален час и ТВ на четвъртфинала срещу Жаке

Григор Димитров, който преди няколко дни игра демонстративен мач със Стефанос Циципас в София, сега е насочил фокуса си към Уимбълдън. Българинът получи "уайлд кард" от организаторите и ще участва в основната схема, като за целта е планирал да се подготви на турнирите в Дъблин и Майорка, като вторият е от сериите ATP 250. През този сезон на Гришо му се налага да играе на "Чалънджър" турнири заради по-ниския си ранкинг, а такъв е и турнирът в Дъблин.

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В кой ден и от колко часа е мачът на Гришо

Двубоят между Димитров и Жаке ще бъде първи в програмата на корт №1 в четвъртък (18 юни) и ще започне в 13:00 часа българско време. До момента Григор не е излизал първи на корта в Дъблин, като в предходните дни победи Крис Родеш и Конър Ганън. Сега Жаке се явява по-сериозна заплаха, тъй като е под номер 145 в световната ранглиста, докато Димитров е 169-ти.

Коя телевизия излъчва двубоите на Григор в Дъблин

Мачът на Григор срещу Жаке ще се излъчва по MAX One, както и на сайта на АТР чрез Challenger TV. Ако победи, Гришо ще играе на 1/2-финал срещу Хенри Сърл (№354) или Алекси Галарно (№188). Можете да намерите информация за представянето на Димитров в турнира в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния сайт Sportlive.bg.

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