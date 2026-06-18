Енергия от бъдещето: Крум Красин и BMW iX3

Някои хора наследяват бизнес. Други наследяват мисия.

Когато говори за енергетика, Крум Красин не звучи като човек на 22 години. Не защото използва сложни термини или защото е израснал сред трансформатори, подстанции и електропроводи. А защото разбира нещо, което малцина осъзнават – че зад всяка светната лампа, зад всяка работеща фабрика и зад всяка модерна технология стои невидима инфраструктура, без която съвременният свят не би могъл да съществува.

Днес Крум е част от новото поколение хора, които не просто работят в енергетиката, а участват в нейното преосмисляне. И може би не е случайно, че автомобилът, който избира за своето динамично ежедневие, също е символ на една голяма трансформация.

Новото BMW iX3 е първият представител на поколението Neue Klasse – проектът, с който BMW поставя началото на нова електрическа ера. Автомобил, създаден около идеята, че бъдещето принадлежи на интелигентните технологии, устойчивите решения и смелите инженерни решения. Това са ценности, които по удивителен начин съвпадат с възгледите на самия Крум.

„Аз лично подкрепям изключително много високите технологии и иновациите. Смятам, че човек трябва винаги да е готов да влезе в дълбокото, за да разбере какво го очаква.“

Тази готовност да поемаш нови предизвикателства определя както професионалния му път, така и отношението му към живота.

Крум е наследник на семейство, свързано с една от най-утвърдените компании в изграждането на енергийна инфраструктура в България – „Променергомонтаж“ АД. Създадена през 1964 година, компанията вече повече от шест десетилетия участва в изграждането на обекти с ключово значение за българската енергийна система – подстанции, електропроводи и комплексни инженерни проекти, които осигуряват стабилността на електроенергийната мрежа в страната.

Но за Крум фамилното име никога не е било достатъчно.

„Завърших финанси и буквално се хвърлих в едно дълбоко море, което е енергетиката. Наложи се да уча всичко сам. Имаше много безсънни нощи, много работа и много време, в което просто трябваше да наваксам знанията си.“

Този подход вероятно е наследен от баща му – човекът, който според Крум винаги е поставял развитието над комфорта.

„Той винаги ми е казвал, че иска да бъда по-добър от него.“

В тези няколко думи сякаш е събрана философията на едно поколение предприемачи, които гледат на наследството не като на привилегия, а като на отговорност.

Роден и израснал в Родопите, Крум вярва, че именно средата е формирала характера му.

„Когато растеш на място, където възможностите са по-малко, се научаваш да се бориш повече за това, което искаш. Това изгражда характер.“

Тази упоритост е особено необходима в сектор, който днес преминава през една от най-мащабните си трансформации.

Енергетиката на XXI век вече не е просто въпрос на производство на електроенергия. Тя е свързана със съхранение на енергия, интелигентни мрежи, дигитализация и интегриране на възобновяемите енергийни източници в ежедневието на милиони хора.

Слънчевите и вятърните централи променят начина, по който светът произвежда електроенергия. Но истинската революция тепърва предстои – в способността тази енергия да бъде управлявана ефективно и съхранявана тогава, когато е необходима.

Именно тук Крум вижда бъдещето.

„От скоро време вече изграждаме и системи за съхранение на електроенергия. Това е един от най-големите трендове в България.“

Това не е просто нов бизнес сегмент. Това е следващата стъпка към по-устойчива енергийна система, в която възобновяемите източници могат да разгърнат пълния си потенциал.

За Крум зелената енергия не е модерна тема. Тя е реална посока на развитие.

И може би именно затова електромобилите естествено намират място в неговия свят.

„Ние работим в зеления сектор, източниците на възобновяема енергия и точно това ми харесва – че електромобилите идеално се вписват в тази среда.“

Той прекарва голяма част от времето си на път. Срещи, строителни площадки, нови проекти, различни точки на страната. Хиляди километри всеки месец.

Затова за него автомобилът трябва да бъде не само комфортен, но и технологично подготвен за бъдещето.

BMW iX3 го впечатлява именно с този баланс.

„Харесва ми дизайнът. Изчистен е, но същевременно много стилен.“

Сред детайлите, които веднага привличат вниманието му, е новият подход към информацията пред водача. Вместо класическо табло, автомобилът използва модерна визуализация, която позволява важните данни да бъдат по-близо до погледа на шофьора.

„Това ми позволява много по-лесно да виждам всичко, което се случва с колата.“

Но може би най-важното за него е не конкретна функция или технически параметър.

А идеята зад автомобила. Същата идея, която движи и модерната енергетика. Че технологиите трябва да правят живота по-ефективен. Че иновациите трябва да носят реална стойност. И че развитието никога не трябва да спира.

Извън работата Крум намира баланс в спорта. Плуването и карате изграждат дисциплината му още от ранна възраст, а днес баскетболът му дава нещо различно – умението да работи в екип.

„Баскетболът ми носи спокойствие. Научи ме да се доверявам повече на хората и да работя по-добре с екипите около мен.“

А може би именно това е най-важният урок за бъдещето.

Защото преходът към устойчива енергия няма да бъде постигнат от един човек, една компания или една технология.

Той ще бъде резултат от общите усилия на хора, които имат смелостта да мислят дългосрочно.

Крум Красин е част от това поколение.

Поколение, което не просто наследява изграденото.

А изгражда следващото.

И когато говорим за бъдещето на енергетиката, за възобновяемите източници и за света, който оставяме след себе си, това е може би най-ценната енергия от всички – енергията на хората, които гледат напред.

Повече за Крум и новото BMW iX3 може да научите във видеото: