Незабелязаните герои на българския спорт, които покориха света

През последните три дни в столицата София се проведе Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави пристигнаха в столицата, за да се борят за отличията в пет различни дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. България имаше силно присъствие във всички спортове, като бе представена от 20 състезатели, които се представиха отлично и завоюваха 27 безценни медала.

27 медала за българските атлети на Световното в София

В първия ден от надпреварата родните представители завоюваха общо 7 отличия - два златни, два сребърни и три бронзови. Едно от най-забележителните представяния бе това на Александър Асенов, който стана световен шампион в трибоя по лека атлетика с нов световен рекорд. Той събра невероятните 2748 точки, което е ново върхово постижение в дисциплината. Малко преди него, Светослав Богданов стана трети на 1500 метра спортно ходене. В спортната и художествената гимнастика националите ни завоюваха златен и сребърен медал в многобоя при юношите младша възраст чрез Николай Тодоров и Радослав Тончев, сребро при девойките за Михаела Рангелова, както и бронзови медали в отборните надпревари в спортната гимнастика при мъжете и художествената гимнастика при жените.

Във втория ден родните таланти завоюваха още 13 медала. Асенов добави още една световна титла - на скок дължина, и и сребро в спринта на 100 метра. Михаела Рангелова също разшири колекцията си от отличия с още две първи места от финалите на обръч и топка. Още шест медала спечелиха състезателите по спортна гимнастика - Радена Ангелова, Емилиян Костадинов, Николай Тодоров и Радослав Тончев.

А в последния ден от надпреварата българските състезатели спечелиха още седем медала, за да оформят крайната бройка от 27! Александър Асенов грабна и титлата на 200 метра, докато Светослав Богданов спечели още един бронз на 3000 метра спортно ходене. Михаела Рангелова взе две златни отличия на финалите на бухалки и на лента при девойките на турнира по художествена гимнастика. В спортната гимнастика родните спортисти имат една титла и два бронзови медала чрез Николай Тодоров и Емилиян Костадинов. Силно представяне показаха и останалите ни атлети: Пламен Павлов, Боян Вандов, Александър Александров, Цветелин Бочев, Рамонола Сикандер, Алина Даниелс, Томислава Стоянова, Диляна Попова, Аника Касабова, Ивана Кирилова, Василена Богданова, Виктор Иванов.

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