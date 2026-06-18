Парче лед с размерите на Украйна изчезна в Антарктида: Учени предупреждават за предстояща катастрофа

Огромен участък от морски лед е изчезнал от западното крайбрежие на Антарктида и учените се опасяват, че той може никога повече да не се образува. Обикновено през зимата в Антарктида, която продължава от март до октомври, се наблюдава значително увеличение на морския лед около континента. Сега обаче учените съобщават, че ледена покривка с размерите на Украйна не се е образувала край западния бряг на Антарктида в морето Белингсхаузен. А това е много лоша новина за цялата планета, съобщава Live Science.

Тревожни новини за Антарктида

Учените са получили данни от сателити, наблюдаващи промените на нашата планета, и са открили, че приблизително 650 000 квадратни километра морски лед близо до Антарктида все още не са се образували. Това е малко по-голямо от площта на Украйна.

Уил Хобс от Университета на Тасмания казва, че е загрижен за липсата на такова огромно количество морски лед и документира намаляване на морския лед близо до Антарктида от няколко години. Това вероятно е следствие от глобалното затопляне и ученият смята, че този огромен участък от морски лед в морето Белингсхаузен вече няма да се образува.

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Загубата на морски лед в Антарктика се случва много по-бавно, отколкото в Арктика. Въпреки това, през последните години учените наблюдават поразително намаляване на площта на морския лед близо до Антарктика. Това повдига сериозни опасения за бъдещето на нашата планета.

Едуард Додридж от Института за морски и антарктически изследвания в Австралия казва, че вече не е изненадан от намаляването на антарктическия морски лед и че това може да е закономерност.

Намаляването на морския лед вероятно ще има множество негативни последици за нашата планета. Например, тази област с морски лед обикновено осигурява местообитание за антарктически животни. Морският лед също играе жизненоважна роля в регулирането на климата, включително чрез контролиране на ключови океански течения.

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По крайбрежието, недалеч от изчезналия морски лед, се намира ключов антарктически леден шелф, ледникът Туейтс, наричан „Ледникът на Страшния съд“. Смята се, че скоро може да се срути, което да доведе до покачване на морското равнище с 65 сантиметра през следващите векове. Крайбрежни градове по целия свят биха били наводнени.

Учените съобщават, че Антарктида се затопля по-бързо. Ново проучване разглежда два възможни сценария - от управляеми въздействия до масивна загуба на лед и заплаха за глобалното морско равнище. Скоростта и мащабът на бъдещите промени ще зависят от това доколко човечеството ще намали емисиите.

Професор Бетан Дейвис от университета в Нюкасъл, отбелязва, че бъдещето на региона зависи от решенията, взети днес. Ниските емисии могат да предотвратят най-лошите последици, но високите емисии рискуват загубата на морски лед, ледени шелфове и дори емблематични видове като пингвините.

Учените се фокусират върху Антарктическия полуостров, един от регионите, най-уязвими към изменението на климата. Те анализираха три сценария: повишаване на температурата с 1,8 °C до 2100 г. (ниски емисии), повишаване на температудата с 3,6 °C (средно-високо), повишаване на температурата с 4,4 °C (много високо).

Професор Питър Конви, който работи в региона от края на 80-те години на миналия век, казва, че за тези, които редовно се връщат на полуострова, промените са станали очевидни - въпреки че Антарктида все още изглежда на туристите като огромно ледено пространство.

Според учените при сценария с най-високи емисии, площта на морския лед може да се свие с приблизително 20%. Това заплашва зависимите от леда видове, особено крил, ключово звено в хранителната верига за китовете и пингвините. Колапсът на ледените шелфове се ускорява от по-топлите води в Южния океан, а това допринася за покачването на морското равнище в световен мащаб.

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