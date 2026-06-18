Михаела Маринова и Pavell преплитат поп и рок в горещ дует сред пламъци (ВИДЕО)

Има артисти, чиято творческа химия е толкова силна, че всеки общ проект е предварително обречен на успех. След поредица от съвместни хитове, един от най-обичаните и доказани тандеми на българската поп сцена - Михаела Маринова и Pavell - отново обединява сили, за да ни подари нещо специално - новото си дуетно парче "Другата част". Но това не е просто поредната поп песен. Проектът носи категорично звучене и залага на смело преплитане между поп и рок елементи. Резултатът е парче с мощен пулс и силна енергия, което веднага те кара да увеличиш звука до дупка.

Огнена динамика

Михаела и Павел остават верни на себе си и сами стоят зад създаването на музиката и текста, доказвайки, че най-добрата рецепта за хит е личното творчество

"Някои приятелства се случват за кратко. Други се превръщат в музика за цял живот. Колко мелодии сме създали, колко текстове сме написали, колко моменти сме споделили заедно...", споделя Михаела в Instagram.

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"Не мога да си представя музикалния си път без теб.Ти си ДРУГАТА ЧАСТ за мен от самото начало. Благодаря ти, мое братче!", пише певицата за партньора си в дуета Павел Николов.

Горещата песен идва и с уникално видео. Режисьор на лентата е Николай Драганов, който перфектно успява да улови и визуализира силния заряд на парчето, превръщайки го в истинско визуално приключение сред огън. На фона на пламъците Михаела и Павел създават усещането за бунтарство, силна страст и бурни емоции, които се преплитат в динмиката на песента.

Припомняме, че Михаела Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК през ноември, а Pavell излезе далеч отвъд познатите рамки на българския хип-хоп с трансформация към рок стила.

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