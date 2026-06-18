На финалната права: Кабинетът подписва придобиването на новите 3D радари

Министерският съвет прие решение, с което одобри предприемането на следващата стъпка за реализацията на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Решението, с което беше одобрен проектът на поръчка за придобиване на 3D радари, дава мандат за провеждане на преговори и подписване на проекта на поръчката по рамковото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA). След подписването му, той подлежи на ратификация от Народното събрание.

Припомняме, че правителството на Румен Радев одобри проекта на 3 юни. С неговата реализация ще бъдат придобити седем нови трикоординатни радари и спомагателно оборудване и ще бъдат изградени способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време. Това ще осигури изпълнението на отговорностите на въоръжените сили към националната и колективната система за сигурност.

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Проектът има за цел да модернизира способностите на Българската армия за наблюдение на въздушното пространство и да повиши ефективността на контрола и защитата на въздушния суверенитет на страната. Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред ключовите приоритети за модернизация на въоръжените сили, заложени в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“. Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудването, както и предоставянето на свързаните услуги и дейности по рамковото споразумение с Френската република.

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