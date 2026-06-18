"Светската държава е застрашена": Сигнали, че властта е питала българския патриарх за санкциите срещу руския

След като вчера стана ясно, че България е против част от санкциите срещу Русия, и по-конкретно - не подкрепя санкциите срещу руския патриарх Кирил, в социалните мрежи избухна недоволство и се появиха спакулации, че правителството на Радев е консултирало своята позиция не с експерти или службите за сигурност, а с Българската православна църква.

Според външния ни министър Велислава Петрова-Чамова санкциите срещу руския патриарх Кирил влизат в категорията символни санкции и нямат икономически ефект, а в случая имат потенциал да бъдат контрапродуктивни, защото създават среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно, че Европа има вмешателство в църковните дела.

"Като какъв се ползва експертизата на българския патрирах"

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Пръв за връзката между решението на България и БПЦ съобщи общественикът и писател Радослав Бимбалов.

"Понеже има шанс да потъне в цялата шумотевица, нека го подчертаем: На днешното заседание на комисията по външна политика министърът на външните работи е споделила, че не са се допитали до българските служби преди да вземат решението да поискат изваждането от санкционния европейски списък на агента на КГБ Гундяев, известен като руски патриарх Кирил. Вместо това, правителството на Радев е попитало… българския патриарх Даниил!", възмути се Бимбалов.

"Трябва ли да попитаме българското правителство КАТО КАКЪВ са използвали експертизата на Негово Светейшество? Нима дядо Даниил познава отблизо агентурата на КГБ или се е включил като експерт по сигурността? Не, това не е смешно. Не е и само неморално. Това противоречи на секуларния (тоест светски) характер на държавата, прогласен в чл. 13, ал. 2 от Конституцията: „Религиозните институции са отделени от държавата“. Трябва ли да приемаме такова безочие?", пита писателят.

И допълва, че думите на външната министърка по време на заседанието били последвани от бурни аплодисменти от нейните съпартийци.

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Вярно ли е?

Отношение по казуса взеха и от Форума за Демократично Действие, които поискаха официален отговор от властите верни ли са изнесените твърдения.

"Вярно ли е, че решението да се поиска изваждането на Кирил-Гундяев от санкционния списък е взето не след консултации със специалните служби, а след допитване до българския патриарх Даниил и как това съответства на конституционния ред и светския характер на държавата?", попитаха те.

"Отказът на официалните български власти да осъдят варварската бомбардировка на Кремъл срещу източноправославната светиня Киево-Печерската лавра бе израз не просто на морално падение и политическо двуличие. Това бе негласна подкрепа за агресора, който причини смъртта на стотици хиляди християни, без да се съобразява с никакви духовни и религиозни норми. Главата на Руската православна църква патриарх Кирил, който е бивш полковник от тайните служби на КГБ, открито подкрепя и поощрява агресията на кремълския режим срещу Украйна. Той публично обяви тази война за "свещена". Поради това той е сред санкционираните от Европейския съюз граждани на Русия", написаха от форума.

Те напомниха, че правителството на Румен Радев е заявило пред останалите държави-членки на ЕС, че настоява Кирил да не бъде включван в новия списък със санкционирани лица.

"В тази връзка е необходимо да се напомни унизителното положение, в което се постави самият Румен Радев, който още в качеството си на държавен глава на 5 март 2018 г. допусна въпросният „патриарх“ да му размахва пръст на него, а с това и на България, за това, че страната ни не желае да бъде повече васал на Кремъл. Не може да се забрави и това, че на посрещането на въпросния „патриарх“ на летище София тогавашният вицепрезидент, жена, а днес вече държавен глава г-жа Йотова, падна на колене на пистата и целуваше ръката на Кирил-Гундяев. След официалното искане за отпадане на санкциите срещу руския патриарх министър-председателят г-н Радев трябва да даде отговори пред българското общество какво го е принудило да унизи отново нашата държава пред света. Как това унижение се съпоставя с разбирането на Радев за патриотизъм и призивите нашият народ да върви с високо вдигната глава?", категорични са от форума.

Участниците във Форума за демократично действие настояват България да подкрепи санкциите срещу патриарха на Русия като един от вдъхновителите на агресията срещу Украйна. "Стига толкова унижения за България", призоваха те.