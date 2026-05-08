20 бързи въпроса към... Георги Караманев

Автор на книга, програмист и журналист, но най-вече шеста година Георги е домакин на пространство, в което дискутира всякакви теми и гледни точки, свързани с технологиите на утрешния ден, вкл. изкуствения интелект – уеб сайта Дигитални истории (karamanev.me). Днес обаче той е гост – на рубриката ни „20 бързи въпроса“:

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

Големият ми син е във втори клас и по-важната ми задача е да му обясня, че няма такова нещо като работа, ако работата е и удоволствие. Иначе, за първокласник, когото срещам днес – работата, която не ми е работа, е да накарам повече хора да си говорят за това как ще живеем утре.

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

Скоро мисля, че няма да има рационална причина някой да работи. Най-важно е какво ще правим, когато не работим.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Да ти е трудно, вместо да питаш ИИ.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Остаряването.

Мъдър съвет, който си давал?

„Не бъди мъдър“

В коя известна какичка беше влюбен като малък?

Фани Хорн.

Голяма беля, която си правил?

„Лъжа“ хората. Представих на 85 000 души младата и симпатична Елена Димитрова, която не съществува, генерирана е от ИИ. Нито един от тях не коментира, че нещо не е наред. В два поредни реномирани поетични конкурса генерирани от ИИ стихове стигнаха до топ 10. Най-голямата беля, която обещавах, че никога няма да направя, беше да публикувам ИИ текст и едва в края да призная и да проверя дали някой се е досетил. 90% си признаха, че не са...

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш едновременно?

Хората и алгоритмите.

Какво обичайно готвиш за гости?

Добро настроение.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Защо трябва да искаме да се харесваме на някого? Може би това беше отговорът и за социалните мрежи.

Хобито, за което би искал да имаш време?

Гледане на слънчеви залези.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

Времето ни е единственият истински и най-ценният ресурс. Гледам да не го хабя.

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

Напоследък всичко, което струва пари, струва все повече пари. А нещата, които не струват пари, а са ни наистина важни, парите ги обиждат.

България ще се оправи тогава, когато...

Какво ѝ е на България, че да се оправя?

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Питай ChatGPT. Много е смотан / знае всичко.

Кой искаш да ти пее Happy Birthday на следващия рожден ден?

Откакто не съм дете, не разбирам защо празнуваме рождени дни. Но ако някой ще пее за без пари и спиритически сеанси са разрешени, би бил Бай Муцан.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Не ми е толкова интересно, с тях се познаваме добре. Мога и да излъжа, че ще чета книга. Но виж, за два часа бих бил изкуствен интелект. Или книга.

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Всичките са литературни, списъкът е дълъг. Негови задължителни членове са Артър Дент, полковник Аурелиано Буендия, Шрайка, Майстора, старецът Сантяго, Флорентино Ариса, Равик, Сталкерът, Пилето, Малкият принц, Пол Муад-Диб, Остап, Пипи, Балтазар Букс... Извинявайте, улисах се.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Claude Opus.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Свобода от благородниците!“