Един от най-големите български актьори, отишъл си от този свят по време на спектакъл

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.



Георги Георгиев-Гец е сред най-големите имена в българския театър и кино на XX век. Той остава в историята като изключително характерен актьор с неподражаема естественост, силно присъствие и способност да играе едновременно драматични и комедийни роли.

Кратки биографични данни

Георги Иванов Георгиев – Гец е роден на 4 октомври 1926 г. в село Разпоповци, днес квартал на Елена. Произхожда от обикновено семейство и още от млад проявява интерес към сцената и художественото слово.

Пътят му към актьорството обаче не е лесен - кандидатства няколко пъти в тогавашното Държавно висше театрално училище (по-късно НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов") и е приет едва при третия опит. Междувременно работи като журналист.

Попада в класа за актьорско майсторство на проф. Филип Филипов, а по-късно специализира при известния съветски актьор Михаил Кедров.

Театрална кариера

След дипломирането си Гец става част от трупата на Народен театър "Иван Вазов", където играе близо четири десетилетия — от 1953 до 1991 г.

Той се превръща в един от водещите актьори на българската сцена с над 100 роли в театрални постановки. Сред сценичните му превъплъщения са роли в пиеси по произведения на Иван Вазов, Йордан Йовков, Максим Горки, Уилям Шекспир, Михаил Булгаков, Йордан Радичков.

Кино кариера

Гец става особено популярен чрез българското кино през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. Има над 60 участия в кино и телевизионни продукции.

Интересното е, че никога не използва дубльор за ролите си, държи всичко да направи сам, в резултат на което неведнъж буквално рискува живота си - на косъм е да се удави в Дунава, облечен в тежки, шаечни дрехи, при друг случай гилза разкъсва зеницата на окото му; при трети инцидент заряд му разкъсва вените.

Сред най-известните му филми са:

"Селянинът с колелото" (1974) - всъщност най-легендарната му роля, смятана за едно от най-силните актьорски изпълнения в българското кино;

"Под игото" (1990);

"Кръговрат" (1992);

"Пътят към София" (телевизионен сериал 1978);

"На всеки километър" (телевизионен сериал 1969, 1971);

"Вечери в Атимовския хан" (1988);

"Сами сред вълци" (1981).;

"Осмият" (1969).

Награди и признание

Гец е носител на много отличия, сред които "Заслужил артист" (1967), "Народен артист" (1971), Орден "Кирил и Методий" II степен (1976), Орден "Кирил и Методий" I степен (1976), Орден "НРБ" I степен (1976; награди от фестивала Златна роза; специална награда "Аскеер" и др.

Личен живот

Гец е женен за Цена Георгиева, по-големият му син Иван Георгиев е режисьор, сценарист и преподавател, по-малкият Данаил Георгиев е известен композитор на филмова музика и живее в САЩ.

След политическите промени през 1989 г. Гец е принудително пенсиониран от "Народния театър" под предлог, че трябва да се даде път на младите. В тази тежка ситуация и силно огорчен ръка му подават провинциални театри, започва да участва в пътуващи постановки из страната, гастролира в Монтана, Пазарджик, Кюстендил, Габрово, звезда е и в театър "Барбуков".

През април 1996 г. получава тежък инсулт по време на участие на сцената в Стара Загора. Откарват го в местната болница, но състоянието му се влошава. Чак седмица по-късно е транспортиран в София, където претърпява сложна мозъчна операция в ИСУЛ, но вече е късно да му се помогне. След 6 месеца в кома, умира на 2 септември 1996 г. на 69-годишна възраст

