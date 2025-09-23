Софийски разходки: проф. Атанас Атанасов

Огромен опит, много роли, силно присъствие, задълбоченост и мъдрост. Проф. Атанасов признава, че много обича София и ни разказва за нея:

Мястото в София, на което се чувствате като у дома си?

О, много са местата. И понеже преди малко минах покрай Руската църква – това е едно от любимите ми места в София. Аз много обичам София. Тези малки улици! Изведнъж от широките, големите, шумните булеварди влизаш в някаква малка уличка и виждаш кооперации, къщи с вътрешни дворове, някаква тишина, котки пресичат по улицата... Много е красива София с тези малки улички!

На кой човек, ако зависи от Вас, трябва да се издигне паметник или да се кръсти улица?

Не мога да кажа, че съм абсолютно запознат с наименованията на всички улици и не мога да кажа дали е изпуснат някой. Във всички случаи обаче ми се струва, че трябва да помним миналото си. И вместо да прекръстваме улици, площади, ние трябва да ги запазим такива, каквито са и да отдадем почит на онези, които някак си незабелязано са минали покрай нас от учебниците по история. Въпреки че учебниците по история отдавна започнаха някак си да се преправят. Но наистина не бих могъл да кажа конкретна личност, защото може вече да има улица на нейно име в София.

Коя е любимата Ви улична храна в София?

Нямам някаква любима храна, непретенциозен съм. Но обичам софийска баница. Да речем, на площад Гарибалди или на „Дондуков“, срещу Операта. Едно от нещата, които си позволявам понякога – да сядам и да изям едно парче софийска баница.

Сграда в града, която бихте искали да притежавате?

Къщата с ягодите.

Човекът в квартала, при когото обичате да спрете и да поговорите?

Това е продавачът на кафе и цигари в съседство с моята кооперация.

Как обичайно представяте София на някой чужденец?

Че София е един от най-зелените градове от тези, които познавам в Европа.

Любим софийски израз или жаргон?

О, толкова много се промениха в последните години... Може би „Абе, брат!“. Забавлявам се с него – „брат“, „брат“, „брат“, „брат“. Дори съм чувал момичета да си казват „брат“. Усмивка предизвиква винаги това в мен.

Има ли нещо, което бихте променили в града?

Движението по софийските улици и мръсотията в крайните квартали. Може би и светлинната среда, осветлението на значими обекти, пък и не само.

А какво – в никакъв случай?

Имената на улиците. Атмосферата на малките улици в Центъра.

В кой месец от годината София Ви изглежда най-красива и най себе си?

Това е месец август. Защото ми напомня на младежките години, когато София беше по-тиха, по-кротка, по-усмихната и по-чиста.