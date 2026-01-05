10 мъдри урока от монасите от Света гора

Атон, планина в Северна Гърци , място на полуавтономна република от гръцки православни монаси, обитаващи 20 манастира и скита , някои от които са по-големи от майчините манастири. Заема най-източния от трите носа на полуостров Халкидики (Халкидики) , който се вдава от региона на Македония в Егейско море .Носът Акти, дълъг 50 км и широк 10,5 км в най-широката си част, има планински гръбнак, гъсто залесен на север и завършващ с мраморния връх Атон (2033 метра), който се издига стръмно от морето в южния си край. Столицата и единственият град на областта е Кариаи (Каряес). Атон е обявен за обект на ЮНЕСКО. Обект на световното наследство през 1988 г.

Как се използва светената вода у дома и какво да правим със старата

Планината е била спомената от Омир в „Илиада“ . През 5 век пр.н.е. персийският царКсеркс I , за да избегне заобикалянето на коварния нос с флота си, прокопава канал с дължина 2,4 км през протока Акти, следи от който все още са видими. Въпреки че отшелници са обитавали Атон преди 850 г. сл. Хр. , организираният монашески живот започва през 963 г., когато Св.Атанасий Атонски , с помощта на своя византийски императорски покровител Никифор II Фока , основава първия манастир , Великата Лавра.

Невролог: Мозъкът може да сбъдне желанията ви - само 3 думи ще променят живота ви

Въпреки възраженията на отшелниците срещу организираното общинско монашество , управлението на Свети Атанасий им е наложено от византийския император.Йоан I Цимисхий , който дари на Атон първата му харта ( Типикон ). Традиционна забрана забранява на жени и женски животни да влизат в Света гора. През 11 век са построени още няколко манастира. С обдаряването на манастири от Русия и други славянски страни, полуостровът придобива почти всеправославен характер. До 1400 г. броят на манастирите достига 40 (половината от които са оцелели); последният построен е Ставроникита, който е реконструиран през 16 век (той е бил повреден няколко пъти от пожари).

През 15-ти век някои от манастирите изоставят строгия режим на общността под управлението на абат в полза на по-либерална система, в която монасите могат да притежават лична собственост и да бъдат управлявани от двама ежегодно избирани попечители ( епитропи ).

Още: Воалът на Вероника запечатал лицето на Исус Христос - история и факти

Настоящата конституция на общността датира от 1924 г. и е гарантирана от гръцката конституция от 1975 г. Гръцкото правителство е представено от управител ( диоикитис ), назначен от Министерството на външните работи, за да подчертае полуавтономията на планината, но действителното управление е в ръцете на Светия съвет ( Иера Синаксис ), състоящ се от по един представител на всеки от манастирите. Изпълнителната власт е поверена на Епистасия, съставена от четирима представители чрез годишна ротация. Около половината от манастирите са консервативни , с много по-строги правила за дисциплина и пост. Повечето манастири са разположени по крайбрежието и се състоят от четириъгълник от сгради, обграждащи църква. Църквите съдържат едни от най-важните образци на византийско изкуство , икони и съкровища. Запазените библиотеки съхраняват огромен брой класически и средновековни ръкописи, повечето от които са каталогизирани

Как средновековните поклонници намерили вяра в бушуващото море

Представяме ви 10 цитата от монасите от Света гора, които ще докоснат всяко сърце:

„Бих полудял от несправедливостта на този свят, ако не знаех, че Господ Бог ще има последната дума.“ (Паисий Святогорац)

„На хората не могат да се дават криле на други хора – те трябва да работят усилено, за да си заслужат свои собствени.“ – (Симеон Светогорец)

Още: Лицето на Исус Христос - загадката на Торинската плащаница

„Ако в дома ви влезе мръсотия, не питайте откъде идва, изхвърлете я; ако ви влязат осъдителни мисли, не питайте дали са правилни или грешни – те са просто мръсотия.“ (Силуан Атонски)

„Търпението започва с любов. За да изтърпиш някого, трябва да бъдеш наранен от него.“ (Паисий Святогорец)

„Бог винаги ни обгражда с онези хора, с които имаме нужда да се изцелим от недостатъците си.“ (Симеон Атонски)

„Когато кладенецът е готов, водата се появява сама, когато сърцето е чисто, то не може да не иска и да не иска.“ (Симеон Светогорец)

Още: Чудото на Мария Магдалена с първото червено яйце

„Само онзи, който променя животи; без това целият живот е самоунищожение.“ (Силуан Атонски)

„Молитвата е кислородът на душата.“ (Паисий Святогорац)

„Бог със своята любов пронизва винаги малките сърца на хората и никога не пропуска.“ (Симеон Атонски)

„Душо моя, когато в нас има частица от небесната радост, тогава Царството Божие е в нас. Напротив, когато имаме тревога и грижовен дух, тогава в нас е и частица от ада. Велико нещо е човек да може да почувства частица от небесната радост в този свят и това не е трудно за постигане , но, за съжаление, егоизмът ни пречи.“ (Старец Паисий Атонски)