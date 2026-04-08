9 от 10 майстори без договор, идва промяна

В областта на строително-монтажните дейности у нас липсва нужната регулация. Особено в сектора на вътрешните ремонти всеки си прави каквото си иска. Това каза предприемачът Лозан Лозанов в ефира на БНР. "В момента нямаме асоциация, нямаме браншова организация, 80-90% от хората работят на черно. Когато няма някаква рамка, всеки играе по неговите правила. По този начин са ощетени и клиентите, и самите майстори", обясни той.

Лозанов изреди и редица предимства за работещите в бранша, ако не дейността им не е в сивия сектор – пред държавата, пред клиентите, пред банките (за кредити и лизинги), за здравното осигуряване в случай на злополука и т.н.

"Хората трябва да са подготвени, за да не изпаднат от професията си, ако в един момент НАП ударно легализира дейностите, както стана с онлайн магазините", допълни предприемачът. По думите му, ако всичко се легализира, цените дори могат да паднат с около 15% заради конкуренцията и от това ще спечелят клиентите.

Лозанов посъветва хората, на които им се налага ремонт или довършване на ново жилище, да направят планиране и предварително проучване преди да изберат материали и изпълнители. Да се предпочете консултанти и майстори, които могат да носят отговорност.

"Надявам се при въвеждане на регулации в този бранш, държавата да почерпи опит от други европейски страни и да избегне лошите практики", допълни Лозан Лозанов.

В момента той се е заел да основе асоциация на заетите в ремонтния бранш.