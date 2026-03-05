Нов сезон, нов телефон, нови истории

Март е онзи момент от годината, в който започваме да планираме пътувания, уикенди в планината, последните ски дни или първите по-дълги разходки на слънце. Смартфонът отново е в центъра на всичко – камера, навигация, билет, портфейл, музика и връзка с приятелите.

С кампанията на А1 за смартфони с 0% лихва за 24 месеца изборът на ново устройство е по-лесен – остава само да решиш кое най-добре пасва на твоя ритъм.

iPhone Air – почти не го усещаш, но усещаш всичко, което може

Има телефони, които просто носиш със себе си – и такива, които пасват на деня ти, без да ти „тежат“. С дебелина от едва 5,6 мм и тегло 165 г, iPhone Air е най-тънкият iPhone в историята. Усеща се лек и удобен – докато вървиш по улицата и снимаш в движение, докато държиш кафе в едната ръка и пишеш с другата, или когато го пъхнеш в джоба на ски якето и продължиш, без да усещаш, че е там.

Големият 6,5-инчов дисплей прави навигацията към следващата дестинация ясна дори на ярко слънце, а когато денят приключва с вечеря и споделени истории, 48MP Fusion камерата улавя всеки детайл – от снежните отблясъци по пистата до меката светлина на свещите в ресторанта. Ако компанията внезапно стане по-голяма, 18MP Center Stage предната камера разширява кадъра, така че никой да не остане извън снимката.

A19 Pro чипът прави всичко да се случва без забавяне – от обработка на видео до използване на интелигентни функции като премахване на нежелан обект от перфектния кадър. А с батерия, която издържа цял ден и бързо зареждане до 50% за около половин час, можеш спокойно да тръгнеш на целодневна разходка, без да мислиш къде е най-близкият контакт.

Motorola edge 70 – тънък като идея, силен като характер

Motorola edge 70 е от онези устройства, които изглеждат елегантни, но не се притесняват от ежедневните предизвикателства. С дебелина 5,99 мм и тегло 159 г той е елегантен и лек, но металният корпус, Gorilla® Glass 7i и защитата IP68/IP69 означават, че няма да се уплаши от пролетен дъжд, мокър сняг или случайно изпускане след дълъг ден. Дори когато ръцете ти са мокри, Water Touch ти позволява да отговориш на съобщение без излишни усилия.

50MP + 50MP основна камера ти дава свободата да бъдеш креативен – сутрин снимаш планината с ултраширокия обектив, следобед правиш портрет с красиво замъглен фон, а вечер – видео в 4K от оживената улица. Всичко изглежда професионално, без да се налага да мислиш за настройки.

68W TurboPower™ зареждането е спасение в динамичен ден – 15 минути на зарядното и отново си готов за път. А 4800 mAh батерията ще издържи и най-активния ден.

realme 14x – надежден спътник за активното ежедневие

realme 14x е онзи тип смартфон, който не те кара да се притесняваш. Пътуваш с влак, автобус или кола, сменяш приложения, качваш сторита, гледаш видео – 120Hz дисплеят със защита на очите прави всяко движение плавно, а с Dimensity 6300 5G чипсет означава, че споделяш момента веднага.

С 5000 mAh батерия можеш да изкараш целия ден навън – от ранно тръгване до късно прибиране. Ако завали или случайно го намокриш, IP64 защитата и функцията за работа с мокри пръсти ти позволяват да продължиш да го използваш без притеснение.

50MP AI камерата улавя портрети с естествена светлина и ясни детайли, а голямата памет ти дава свободата да не триеш снимки след всяка разходка. Това е телефонът, който просто работи – стабилно, бързо и без излишна сложност.

Това са само част от устройствата, включени в кампанията на смартфони с 0% лихва на лизинг на А1. Пълната селекция можеш да разгледаш на сайта на a1.bg и да избереш модела, който най-добре пасва на твоя начин на живот.