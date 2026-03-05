Войната в Украйна:

Къртене на тротоари в полунощ в столичен квартал: Кой разреши ремонтни дейности през нощта?

05 март 2026, 17:17 часа 461 прочитания 0 коментара
Къртене на тротоари в полунощ в столичен квартал: Кой разреши ремонтни дейности през нощта?

На 4 март след 23 ч. жители на столичния квартал "Хиподрума" чуват мощен шум от къртачна машина. Оказва се, че са започнали сериозни ремонтни дейности, а работници къртят тротоарите на кръстовището на ул "Хан Пресиян" и ул. "Александър Македонски". Шумът продължава и след полунощ, когато живущи в квартала слизат, за да поискат обяснение. По думите им работниците заявяват, че "ще работят до четири часа през нощта всеки ден. Общината и полицията го задължили". След настояване на хората, излезли от домовете си, работниците си тръгват.

Сигналът, по който работи екипът на Actualno.com, е придружен от видео, публикувано в една от групите на квартал "Хиподрума" във Facebook. В клипа се вижда как хора със светлоотразителни жилетки къртят, а навън е тъмно. В сутрешните часове на 5 март става ясно, че са изкъртени части от тротоарите на кръстовището между двете улици, както и част от уличното платно. За нашата медия хора от квартала коментират, че тази вечер (5 срещу 6 март) ще следят дали ремонтните дейности ще продължат.

От оплакванията на хората става ясно, че проблемите в случая са няколко - от една страна абсолютно недопустимият час, в който са започнали ремонтните дейности, а от друга - липсата на каквато и да е информация защо се случва този ремонт и докога ще продължи.

Още: Разруха в "Дружба 2" след ремонт на "Топлофикация-София"

Отговор от район "Красно село"

Actualno.com се свърза с район "Красно село", за да получи отговори на няколко въпроса по този сигнал. Оттам ни отговориха, че категорично не е издавано разрешение за извършване на ремонтни дейности в подобни часове на денонощието. От началника отдел "Контрол по строителството" получихме важно уточнение - въпросният ремонт е планиран и съгласуван да започне от 1 март и да продължи до средата на месец май, поради поставяне на външно електрозахранване с нови кабели, разрешено от главния инженер на Столична голяма община. Ремонтните дейности са сериозни и обхващат три софийски района, заложени са конкретни дати, в които да бъдат извършени ремонтите на конкретни райони в квартала. Според жители на кв. "Хиподрума" има залепени бележки единствено за ремонтни дейности по ул. "Софийски герой". Публична информация за ремонт в района на улиците "Хан Пресиян" и "Александър Македонски", предназначена за гражданите, липсва. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От район "Красно село" заявиха пред нашата медия, че на 6 март предстои проверка на място, която да установи кой е извършил ремонтните дейности и да бъде издадено предписание за точните часове, в които те може да се случват. След нея ще очакваме пълна и конкретна информация за среднощните ремонтни дейности, както и за големия ремонт, който вече е започнал в квартала, но за който живущите в района нямат информация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Неда Ковачева
Неда Ковачева Отговорен редактор
Ремонти Хиподрума авторски район Красно село
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес