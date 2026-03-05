Къртене на тротоари в полунощ в столичен квартал: Кой разреши ремонтни дейности през нощта?

На 4 март след 23 ч. жители на столичния квартал "Хиподрума" чуват мощен шум от къртачна машина. Оказва се, че са започнали сериозни ремонтни дейности, а работници къртят тротоарите на кръстовището на ул "Хан Пресиян" и ул. "Александър Македонски". Шумът продължава и след полунощ, когато живущи в квартала слизат, за да поискат обяснение. По думите им работниците заявяват, че "ще работят до четири часа през нощта всеки ден. Общината и полицията го задължили". След настояване на хората, излезли от домовете си, работниците си тръгват.

Сигналът, по който работи екипът на Actualno.com, е придружен от видео, публикувано в една от групите на квартал "Хиподрума" във Facebook. В клипа се вижда как хора със светлоотразителни жилетки къртят, а навън е тъмно. В сутрешните часове на 5 март става ясно, че са изкъртени части от тротоарите на кръстовището между двете улици, както и част от уличното платно. За нашата медия хора от квартала коментират, че тази вечер (5 срещу 6 март) ще следят дали ремонтните дейности ще продължат.

От оплакванията на хората става ясно, че проблемите в случая са няколко - от една страна абсолютно недопустимият час, в който са започнали ремонтните дейности, а от друга - липсата на каквато и да е информация защо се случва този ремонт и докога ще продължи.

Отговор от район "Красно село"

Actualno.com се свърза с район "Красно село", за да получи отговори на няколко въпроса по този сигнал. Оттам ни отговориха, че категорично не е издавано разрешение за извършване на ремонтни дейности в подобни часове на денонощието. От началника отдел "Контрол по строителството" получихме важно уточнение - въпросният ремонт е планиран и съгласуван да започне от 1 март и да продължи до средата на месец май, поради поставяне на външно електрозахранване с нови кабели, разрешено от главния инженер на Столична голяма община. Ремонтните дейности са сериозни и обхващат три софийски района, заложени са конкретни дати, в които да бъдат извършени ремонтите на конкретни райони в квартала. Според жители на кв. "Хиподрума" има залепени бележки единствено за ремонтни дейности по ул. "Софийски герой". Публична информация за ремонт в района на улиците "Хан Пресиян" и "Александър Македонски", предназначена за гражданите, липсва.

От район "Красно село" заявиха пред нашата медия, че на 6 март предстои проверка на място, която да установи кой е извършил ремонтните дейности и да бъде издадено предписание за точните часове, в които те може да се случват. След нея ще очакваме пълна и конкретна информация за среднощните ремонтни дейности, както и за големия ремонт, който вече е започнал в квартала, но за който живущите в района нямат информация.