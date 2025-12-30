Ето какво ще се случи с парите за втора пенсия след въвеждане на еврото

Съществуващите индивидуални партиди на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро от Нова година. Това съобщиха от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Превалутирането на парите за втора пенсия, което е във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас от 1 януари 2026 година, ще се извърши безплатно без начисляване на допълнителни разходи или такси.

Въвеждането на еврото няма да застраши пенсионните спестявания

"Тези пари са лични спестявания, които са наследяеми и затова е добре всеки гражданин да провери в кой пенсионен фонд се трупат по 5 процента от осигуровките му, каква е наличността по партидата му и да мисли за тези средства като за собствени, подобно на парите в банка“, казва Евелина Милтенова, председател на БАДДПО.

"Най-важното, което трябва да знаят всички осигурени, наследници и пенсионери е, че въвеждането на еврото няма да застраши по никакъв начин техните пенсионни спестявания в капиталовите фондове. Реалната стойност на средствата по партидите им няма да се промени. Преобразуването от лева в евро ще стане автоматично. Не се променя редът на натрупване, наследяване и управление на средствата“, обяснява Милтенова.

Партидите в пенсионните фондове са в дялове. При прехода към евро няма да се промени броят на притежаваните от всяко осигурено лице дялове. При превалутирането те ще бъдат умножени по новата стойност на един дял в евро за съответния пенсионен фонд. Целият процес ще е под стриктния контрол на Комисията за финансов надзор (КФН), която надзирава дейността на пенсионните дружества на всекидневна база, допълват от БАДДПО.

Преходът към еврото е без никакви утежнения за осигурените и не е необходимо те да предприемат никакви действия - не се налага да се подават никакви заявления или допълнителни документи, нито да се подписват анекси към договорите. Всяко осигурено лице има възможност да се обърне към своето дружество и да поиска индивидуална справка за състоянието на партидата си. В редовното годишно извлечение за движението по партидата през 2025 г., което всеки клиент ще получи от пенсионното си дружество през май 2026 година, ще има двойно изписване на крайната натрупана сума в лева и евро. А след 1 януари 2026 година Националната агенция за приходите (НАП) автоматично ще превежда на пенсионните дружества осигурителните вноски в евро.

