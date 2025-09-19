Безплатният курс “Въведение в счетоводството” стартира на 30 септември във Finance Academy

Обновеното издание на уводния курс “Въведение в счетоводството” на Finance Academy дава началото на най-голямата практическа програма по счетоводство и данъци в България. Обучението стартира на 30 септември с лектор Мирела Георгиева.

Мисията на Finance Academy да повиши финансовата грамотност в България се осъществява посредством достъпни и практически ориентирани обучения за хора от различни възрасти и професионални сфери. Академията вярва, че правилните финансови знания и добрите финансови навици са ключови както за личното благополучие, така и за устойчивото развитие на бизнеса и обществото. В този контекст счетоводството заема централно място – то е основата, върху която се изграждат разбирането за паричните потоци, правилното управление на ресурси и информираното вземане на решения. Чрез курсове като „Въведение в счетоводството“ Finance Academy дава възможност на участниците да овладеят именно тези базови, но изключително важни умения, които служат като трамплин към по-високо ниво на финансова култура и професионално развитие.

„Въведение в счетоводството“ е курс, който дава солидна основа в една от най-търсените и стабилни професии. В него участниците ще се запознаят с основните принципи на счетоводството и финансовото управление, като получават възможността да продължат своето обучение в цялостната практическа програма “Счетоводство и данъци”. Програмата е подходяща за напълно начинаещи, които имат интерес към професионална реализация в сферата на счетоводството и финансите и искат да изградят сигурна основа за бъдеща кариера. Тя е ценна и за студенти и млади професионалисти, които търсят практични знания за своето развитие, както и за предприемачи и специалисти от различни области, които желаят да подобрят финансовата си грамотност и да вземат по-информирани бизнес решения. Отличен избор е за всеки, който иска да придобие актуални знания за данъците и тяхното място в практиката. В същото време програмата предоставя добавена стойност и за утвърдени професионалисти в сферата на счетоводството, данъците, правото и финансите, които желаят да надградят своите знания и умения, за да бъдат още по-конкурентни на пазара.

Лекторският състав в програмата по счетоводство се състои от опитни експерти-практици, които са част от водещите счетоводни кантори в страната. Сред тях са Мирела Георгиева, собственик на счетоводна кантора „Brand New Accounting“, с образование в областта на счетоводството и одита; Любен Цонев, Senior Tax Advisor в ZaraConsult с над десет години опит и практика като главен счетоводител; Рангел Колданов, продуктов мениджър с международен опит в бизнес анализите и оптимизацията; Ивелина Дахлянова, адвокат и партньор в кантора „Дахлянова, Цолева & Партньорс“, специализирала в правното обслужване на търговски дружества; Владислав Илчев, Tax Manager в „Ърнст & Янг България“, експерт по косвени данъци; и Станислав Колев, Tax Manager с дългогодишна практика и автор на множество материали по данъчно облагане.

С тяхна помощ участниците в цялостната практическа програма “Счетоводство и данъци” ще преминат през 6 фундаментални обучения и 2 бонус курса, а именно: Оперативно счетоводство: Активи на фирмата, Оперативно счетоводство: Приходи, разходи и пасиви на фирмата, Изготвяне на финансови отчети, Правила за облагане с ДДС в България, Корпоративно подоходно облагане, Данъци и доходи на физическите лица, Регистрация на фирма и правни аспекти на бизнеса и Excel за начинаещи.

След завършването на отделните курсове, участниците не само ще придобият солидна теоретична подготовка, но и ще развият практически умения, които са незаменими в ежедневната работа на всеки счетоводител или финансов специалист. Те ще се научат да работят уверено със счетоводни документи, да осчетоводяват както финансови, така и нефинансови активи, и да прилагат правилата за документиране на различни видове търговски сделки. Обучението ще им даде ясна представа за основите на облагането с ДДС в България, ще ги подготви за определяне на данъчния финансов резултат при облагане с корпоративен данък и ще ги запознае с различните видове данъци, които засягат предприятията у нас. Тези умения са пряко приложими в професионалната практика и отварят широк спектър от възможности за кариерно развитие. Завършилите програмата могат уверено да стартират или да развият кариера като счетоводители, данъчни консултанти, финансови анализатори или одитори. Те ще бъдат подготвени да поемат ключови роли както в малки и средни предприятия, така и в големи корпорации, счетоводни кантори и консултантски компании. В този смисъл програмата не е само обучение, а реална инвестиция в стабилна и перспективна кариера.

Всички курсисти в програмата ще учат чрез достъпни лекции, много практически задания и реални казуси от счетоводната практика, използвайки за тяхно улеснение предварително подготвени шаблони и темплейти за различни данъчни и счетоводни операции. Участниците ще могат да се възползват и от специални софтуерни решения и автоматизации, разработени от екипа на академията. Като допълнение към практическите знания и помощ от ментори, всички курсисти, завършили успешно цялостната програма по Счетоводство и данъци, получават държавно признато удостоверение от НАПОО, валидно на територията на целия Европейски Съюз, след като от началото на 2023 година Finance Academy е официално акредитирана като център за професионално обучение.

Освен практическата насоченост на програмата, ключово предимство е и нейната гъвкавост - онлайн с лекции на запис и Q&A сесии на живо, което позволява и на работещи да се възползват от нея в удобно за тях време и място. Хибридният формат дава възможност на участниците да учат със своето собствено темпо, като едновременно с това са част от общност, където да споделят своите въпроси и казуси, и да получават навременна помощ не само от менторския екип на академията, но и от останалите курсисти.

Ето какво сподели за програмата “Счетоводство и данъци” оперативният директор на Finance Academy, Николай Георгиев:

“Програмата по Счетоводство и данъци е много добре балансирана съвкупност от основните направления в счетоводното знание. Обученията в нея вървят плавно и надграждат наученото във всеки следващ курс от програмата. Започва се с уводен курс, който поставя основите, на които дори напълно начинаещите могат да стъпят при последващото усвояване на материята. Въвеждащият курс е полезен и за практикуващи професионалисти, защото им помага да си припомнят или допълнят някои позабравени от тях елементи от широкия спектър на счетоводството. След това преминаваме в същинската част на програмата, където изучаваме оперативното счетоводство и изготвянето на финансови отчети, а впоследствие преминаваме и през основните видове данъци и тяхното осчетоводяване. Във всеки един от курсовете има множество практически примери, демонстрации и казуси, които подпомагат усвояването на учебния материал. Програмата е с изключителен фокус върху практиката, което е и основната разлика с университетското образование. Тук е моментът да отбележа, че лекторите в програмата са практици на високо ниво, които същевременно имат умението да обясняват сложни концепции на език, разбираем за всеки.

Все повече хора се насочват именно към тази програма, което е голямо признание, но и отговорност да продължим да я развиваме и подобряваме. През последните години виждаме как колегите, които завършат цялостната програма, успешно се реализират както в счетоводна кантора, така и в счетоводните и финансови отдели на компаниите. Ако вече работят на подобна позиция, знанията от програмата значително подпомагат кариерното им развитие в съответната бизнес организация, а доста често ставаме свидетели как опитни дългогодишни счетоводители придобиват увереност и започват да работят с по-големи и корпоративни клиенти в тяхната практика.”

Всички, които желаят да се включат в обучението “Въведение в счетоводството”, могат да се включат напълно безплатно от тук: https://bit.ly/3Itvdeb