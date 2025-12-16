Войната в Украйна:

Как българите разпределят коледния си бюджет: Проучване

16 декември 2025, 11:46 часа 265 прочитания 0 коментара
Как българите разпределят коледния си бюджет: Проучване

На Коледа подаръците все по-често отстъпват място на трапезата и събирането с близки. Това е един от изводите на национално-представително изследване за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г., проведено от Агенцията за пазарни проучвания JTN. Данните показват още, че 60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент – 34% през първите 15 дни на декември и още 26% след 15 декември.

Хората се отказват от подаръци

Общо 41% от анкетираните планират да купят коледни подаръци онлайн, докато 10% заявяват, че изобщо няма да купуват подаръци тази година. Делът на хората, които няма да зарадват близките си с подаръци, продължава да расте – 9% през 2025 г. спрямо едва 3,5% през 2020 г.

Още: Кои са най-търсените коледни подаръци: Проучване на Actualno.com (ВИДЕО)

Около две трети от потребителите ще пазаруват продуктите за празничната трапеза от големите търговски вериги. Изключенията са показателни:

• 47% ще купят плодове и зеленчуци от пазари

• 32% предпочитат месото и рибата да са от специализирани магазини

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

• 15% посочват, че ще си набавят яйца от частен производител или от собствено производство – ясен знак за търсене на доверие и контрол върху качеството

Още: Голямото коледно пазаруване започна

Потребителските нагласи остават силно предпазливи – 72% очакват допълнително повишение на цените по празниците, а 66% се подготвят за евентуални измамни практики от страна на търговци. Това допълнително обяснява консервативното поведение при подаръците.

Бюджетите "замръзват“ 

Както през 2020 г., така и през 2025 г., основният дял от анкетираните (63% през 2025 г. спрямо 71% през 2020 г.) ще отделят до 250 лв. за подаръци. Въпреки сериозния ръст на цените през последните години, сумите за подаръци остават почти непроменени, което ясно показва, че доходите и готовността за харчене не са се адаптирали към инфлацията.

При разходите за коледна трапеза (без подаръци) се наблюдава ясно изместване:

• През 2020 г. 68% са харчили до 200 лв.

• През 2025 г. този дял спада до 40%

• 41% ще похарчат между 201 и 500 лв., спрямо 31% през 2020 г.

Изводът е ясен: парите ще отидат за празника, но не и за подаръците.

Повече заеми

Около две трети от анкетираните ще покрият разходите си от заплата, сходно с 2020 г. Притеснителна обаче е тенденцията при заемите – 11% през 2025 г. ще разчитат на кредити или заеми, спрямо едва 3% през 2020 г.

Общо 52% от българите заявяват, че имат празнично настроение, но 28% признават, че то е по-слабо в сравнение с предишни години. Основните източници на финансиране остават заплатите и спестяванията, а склонността към задлъжняване – макар и нараснала спрямо 2020 г. – остава по-скоро изключение, отколкото правило.

Проучването е проведено сред 400 души мъже и жени на възраст 18-75 години, пропорционално разпределени по пол, възрастова група и регион.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Коледа коледно пазаруване разходи цени Коледни подаръци
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес