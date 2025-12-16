Как българите разпределят коледния си бюджет: Проучване

На Коледа подаръците все по-често отстъпват място на трапезата и събирането с близки. Това е един от изводите на национално-представително изследване за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г., проведено от Агенцията за пазарни проучвания JTN. Данните показват още, че 60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент – 34% през първите 15 дни на декември и още 26% след 15 декември.

Хората се отказват от подаръци

Общо 41% от анкетираните планират да купят коледни подаръци онлайн, докато 10% заявяват, че изобщо няма да купуват подаръци тази година. Делът на хората, които няма да зарадват близките си с подаръци, продължава да расте – 9% през 2025 г. спрямо едва 3,5% през 2020 г.

Около две трети от потребителите ще пазаруват продуктите за празничната трапеза от големите търговски вериги. Изключенията са показателни:

• 47% ще купят плодове и зеленчуци от пазари

• 32% предпочитат месото и рибата да са от специализирани магазини

• 15% посочват, че ще си набавят яйца от частен производител или от собствено производство – ясен знак за търсене на доверие и контрол върху качеството

Потребителските нагласи остават силно предпазливи – 72% очакват допълнително повишение на цените по празниците, а 66% се подготвят за евентуални измамни практики от страна на търговци. Това допълнително обяснява консервативното поведение при подаръците.

Бюджетите "замръзват“

Както през 2020 г., така и през 2025 г., основният дял от анкетираните (63% през 2025 г. спрямо 71% през 2020 г.) ще отделят до 250 лв. за подаръци. Въпреки сериозния ръст на цените през последните години, сумите за подаръци остават почти непроменени, което ясно показва, че доходите и готовността за харчене не са се адаптирали към инфлацията.

При разходите за коледна трапеза (без подаръци) се наблюдава ясно изместване:

• През 2020 г. 68% са харчили до 200 лв.

• През 2025 г. този дял спада до 40%

• 41% ще похарчат между 201 и 500 лв., спрямо 31% през 2020 г.

Изводът е ясен: парите ще отидат за празника, но не и за подаръците.

Повече заеми

Около две трети от анкетираните ще покрият разходите си от заплата, сходно с 2020 г. Притеснителна обаче е тенденцията при заемите – 11% през 2025 г. ще разчитат на кредити или заеми, спрямо едва 3% през 2020 г.

Общо 52% от българите заявяват, че имат празнично настроение, но 28% признават, че то е по-слабо в сравнение с предишни години. Основните източници на финансиране остават заплатите и спестяванията, а склонността към задлъжняване – макар и нараснала спрямо 2020 г. – остава по-скоро изключение, отколкото правило.

Проучването е проведено сред 400 души мъже и жени на възраст 18-75 години, пропорционално разпределени по пол, възрастова група и регион.