Светът без контрол над ядреното оръжие започва в четвъртък

Ерата на контрола върху ядрените оръжия приключва тази седмица с изтичането на последния правен механизъм, който ограничава броя на ядрените оръжия на Русия и САЩ - договорът "Нов СТАРТ". На 5 февруари 2026 г., четвъртък, договорът, който ограничава оперативните ракети и бойните ядрени глави до 1 550 броя във всеки от двата най-големи ядрени арсенала в света, отива в историята. Перспективите дали той ще бъде подновен са повече от мрачни и това потенциално открива нова ера в ядрената политика на ръба на война между великите сили, отбелязва The Financial Times в свой материал.

Половин век опити за контрол на ядрените оръжия - това ли е краят?

Прекратяването на договора слага край на повече от половин век опити на Москва и Вашингтон, с различна степен на недоверие, да ограничат своите запаси от ядрени оръжия - като се започне от споразуменията от 1972 г. между Ричард Никсън и Леонид Брежнев, мине се през преговорите между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през 1985 г. и се стигне до подписването на първия СТАРТ през 1991 г. Договорът предвиждаше значителни ограничения върху ракетните системи и техните носители, бойните глави, както и взаимни инспекции, и след Студената война бе работещият модел за контрол на оръжията.

Вторият СТАРТ бе подписан през 2010 г. и удължен през 2021 г. Година след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Путин преустанови участието на Москва в договора и намекна, че може да възобнови ядрените опити. С повторното идване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом руският лидер Владимир Путин предложи двете страни доброволно да продължат да се придържат към настоящите ограничения след изтичането на договора. Тръмп нарече предложението "добра идея", но все още няма официален отговор от Вашингтон по този въпрос и по всичко изглежда, че Тръмп е по-склонен към "ново, много по-благоприятно споразумение" с Русия, включващо обаче и Китай.

Русия продължава да произвежда ядрени оръжия, САЩ модернизират своите

Бившият руски президент Дмитрий Медведев, който договори новия договор СТАРТ с администрацията на Барак Обама, заяви в края на януари, че напрежението около Украйна и фундаменталните различия с Вашингтон по отношение на контрола върху въоръженията правят ново споразумение малко вероятно. Въпреки че Русия спазва договора, тя продължава масово да произвежда нови ядрени оръжия и бойни глави, докато САЩ предпочитат да модернизират съществуващите си запаси.

Миналата година Тръмп нареди на Пентагона да възобнови ядрените опити "при равни условия" с Русия и Китай, припомня The Financial Times. Не беше ясно какво точно е имал предвид - дали експлозивни ядрени опити или опити с оръжия, способни да доставят ядрено устройство.

Има ли смисъл от договор без да се правят инспекции?

В новия СТАРТ имаше подробен процес на проверка и уведомяване, с който да бъде намален рискът от недоразумения, които биха могли бързо да ескалират в ядрена криза. "Истинският опит с договорите за контрол на оръжията е в тяхното прилагане, включително инспекции, обмен на данни и уведомления, каквито е имало хиляди", казва Самюъл Чарап, старши сътрудник в Rand Corporation.

Процесът на инспекции обаче беше преустановен по време на пандемията от COVID-19 и след това напълно спрян, когато Путин преустанови участието на Русия в договора през 2023 г. Според анализатори, предложението на Путин за удължаване на договора с още една година ще донесе малко полза, освен ако Русия не се съгласи да възобнови инспекциите.

"Стойността на Новия СТАРТ не беше в самите ограничения, а в цялата тази система от инспекции, обмен на данни и уведомления. Ако можехме да постигнем по-високи тавани, като същевременно запазим целия този механизъм за прозрачност, това би било добър компромис... Изисква се висока степен на сътрудничество, доверие и взаимно уважение", казва Павел Подвиг, директор на руския проект "Руските ядрени сили".

Но недоверието, произтичащо от преустановяването на инспекциите и войната в Украйна, се изостря от появата на нови оръжия, които не са обхванати от настоящото споразумение. Русия разработва усъвършенствани системи за доставка на ядрени оръжия, като например крилатата ракета с ядрено задвижване "Буревестник" и подводния апарат с ядрено задвижване "Посейдон", както и хиперзвукови неядрени системи, включително балистичната ракета "Орешник".

От своя страна Тръмп промотира проекта за противоракетна отбрана "Златен купол", който Медведев нарече "крайно провокативен" и противоречащ на преамбюла на Новия СТАРТ.

Снимка: Getty Images

Къде е Китай в картинката?

Отделно преговорите за контрол върху ядрените оръжия бяха усложнени от стремежа на Китай към собствен ядрен арсенал. Тръмп многократно е заявявал, че иска да доведе Пекин до ядрено споразумение с Москва.

САЩ и Русия притежават 86% от световния запас от ядрените оръжия, но и арсеналът на Китай се е удвоил през последните години.

В Съединените щати е доста широко разпространено убеждението, че трябва да изградят въоръженията си, за да отговорят на Китай, казва експерт. Стратегическото командване на САЩ (което контролира ядрения арсенал на страната) смята, че трябва да е в състояние едновременно да атакува руски и китайски ядрени сили.

Китай обаче иска да постигне паритет със САЩ, преди да обмисли сериозно да се включи в контрола върху въоръженията.

Това кара Василий Кашин, професор във Висшето училище по икономика в Москва, да заключи, че "ядрените оръжия на Китай са проблем на Тръмп, не руски". Изводът на експерта е, че стремежът на САЩ да бъдат "толкова силни, колкото Русия и Китай взети заедно", могат да предизвикат нова надпревара в ядреното въоръжаване, следователно изгледите договорът СТАРТ да бъде подновен изглеждат песимистични.

