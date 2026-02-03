"Това е някакъв феномен": Отписан от ЦСКА не спира да преподава!

Мохамед Брахими, който допреди няколко месеца бе отписан от сметките на ЦСКА, не спира да преподава по време на зимната подготовка на "червените"! Това заяви спортният журналист Бойко Димитров в най-новия епизод на "Точно попадение". Още в миналия епизод в студиото на предаването на Actualno.com и Sportlive.bg бе отбелязан "ренесансът" за Брахими в ЦСКА - с няколко голове в контролите, а той затвърди добрите си изяви и с попадение в мача с Дунав Русе.

ЦСКА навлиза във форма, а Мохамед Брахими е някакъв феномен

ЦСКА влиза в пролетния дял почти без никакви кадрови проблеми, като единствено Алехандро Пиедраита има неразположение. Всички останали са на линия, а Брахими очевидно се намира в страхотна форма за играч, който не отдавна бе запратен в дубъла на ЦСКА. "Бял кахър е неразположението на Пиедраита, дано бързо да се възстанови. Очаквана победа над Дунав, въпреки че Дунав е отбор с амбиции, първи във Втора лига", започна Бойко Димитров.

Още: Смело твърдение: Левски направи по-силни трансфери от ЦСКА, има само едно "но"

"ЦСКА игра на ниво, Брахими продължава да преподава. Не знам, някакъв феномен е това момче. Поне в подготовката... дано да пренесе добрата форма и в първенството. Жордао също, аз му симпатизирам много, мисля, че е един от най-добрите футболисти на поста си в Първа лига. ЦСКА навлиза във форма и чакаме мача с Арда, който ще даде посока", добави още той.

Водещият Джем Юмеров също отбеляза, че Брахими е играл много силно срещу Дунав, носейки много острота по фланга. Техният колега Стефан Йорданов пък коментира следното за ЦСКА: "На мен ми е интересно в каква формация ще играе Христо Янев - дали ще е с двама нападатели. Дали Питас и Годой ще са заедно на терена един до друг. Да видим как ще изглеждат и срещу Левски - дали трима централни защитници ще пазят Сангаре, но има време до Вечното дерби..."

Още: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение

Повече по темата за ЦСКА - гледайте във видеото: