"Това е някакъв феномен": Отписан от ЦСКА не спира да преподава!

03 февруари 2026, 15:30 часа 420 прочитания 0 коментара

Мохамед Брахими, който допреди няколко месеца бе отписан от сметките на ЦСКА, не спира да преподава по време на зимната подготовка на "червените"! Това заяви спортният журналист Бойко Димитров в най-новия епизод на "Точно попадение". Още в миналия епизод в студиото на предаването на Actualno.com и Sportlive.bg бе отбелязан "ренесансът" за Брахими в ЦСКА - с няколко голове в контролите, а той затвърди добрите си изяви и с попадение в мача с Дунав Русе.

ЦСКА навлиза във форма, а Мохамед Брахими е някакъв феномен

ЦСКА влиза в пролетния дял почти без никакви кадрови проблеми, като единствено Алехандро Пиедраита има неразположение. Всички останали са на линия, а Брахими очевидно се намира в страхотна форма за играч, който не отдавна бе запратен в дубъла на ЦСКА. "Бял кахър е неразположението на Пиедраита, дано бързо да се възстанови. Очаквана победа над Дунав, въпреки че Дунав е отбор с амбиции, първи във Втора лига", започна Бойко Димитров.

Още: Смело твърдение: Левски направи по-силни трансфери от ЦСКА, има само едно "но"

Мохамед Брахими в ЦСКА

"ЦСКА игра на ниво, Брахими продължава да преподава. Не знам, някакъв феномен е това момче. Поне в подготовката... дано да пренесе добрата форма и в първенството. Жордао също, аз му симпатизирам много, мисля, че е един от най-добрите футболисти на поста си в Първа лига. ЦСКА навлиза във форма и чакаме мача с Арда, който ще даде посока", добави още той.

Водещият Джем Юмеров също отбеляза, че Брахими е играл много силно срещу Дунав, носейки много острота по фланга. Техният колега Стефан Йорданов пък коментира следното за ЦСКА:  "На мен ми е интересно в каква формация ще играе Христо Янев - дали ще е с двама нападатели. Дали Питас и Годой ще са заедно на терена един до друг. Да видим как ще изглеждат и срещу Левски - дали трима централни защитници ще пазят Сангаре, но има време до Вечното дерби..."

Още: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение

Повече по темата за ЦСКА - гледайте във видеото:

Стефан Йорданов
