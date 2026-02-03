Том Круз не се чувства в безопасност: Бяга от дома си

Том Круз е напуснал завинаги своя апартамент в Лондон на стойност 35 милиона паунда (приблизително около 47 милиона долара), след като в непосредствена близост до дома му е извършен въоръжен грабеж, съобщават британски и международни медии. Според различни източници, холивудската звезда е напуснала окончателно имота си в Knightsbridge - един от най-скъпите квартали в града, след серия престъпления в района и конкретно – зрелищен въоръжен грабеж в близък бутик на скъпа марка часовници.

Още: Катрин Зита-Джоунс далеч от славата: Личният ѝ живот не е като на другите знаменитости

Опасенията

Въпросният инцидентът, след който Круз взима решението си, според публикациите онлайн, се е случил само на крачки от дома на актьора. Група маскирани нападатели, придвижващи се с мотоциклети, са разбили витрините на луксозния магазин за часовници и са избягали за минути с артикули на стойност стотици хиляди паунда. Макар самият Круз да не е бил пряко засегнат, случилото се е повдигнало сериозни опасения за личната му сигурност.

Tom Cruise abandons London apartment over safety fears



Tom Cruise has reportedly left his £35 million (≈ $47 million) apartment in London’s Knightsbridge permanently, after a violent armed robbery took place just steps from his home.



According to British media, the decision… https://t.co/Xfk4fqwycr pic.twitter.com/iHAdCitv63 — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2026

Източници, цитирани от британската преса, твърдят, че актьорът вече не се чувства безопасно в района и е спрял напълно да използва апартамента, който дълго време служеше като негова основна база по време на снимки и професионални ангажименти във Великобритания. По информация на медиите, преместването е станало бързо и дискретно, без официални изявления от страна на Круз или неговия екип.

Още: Важно послание за имиграцията: Когато маникюрът говори по-силно от думите на червения килим (СНИМКИ)

Към момента информацията за окончателното напускане на апартамента се базира изцяло на медийни публикации и анонимни източници. Липсата на официално потвърждение не намалява обществения интерес, а по-скоро засилва въпросите за това докъде се простира чувството за безопасност в съвременния мегаполис.