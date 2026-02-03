Том Круз не се чувства в безопасност: Бяга от дома си

Оставката на Румен Радев:

03 февруари 2026, 15:29 часа 0 коментара
Том Круз е напуснал завинаги своя апартамент в Лондон на стойност 35 милиона паунда (приблизително около 47 милиона долара), след като в непосредствена близост до дома му е извършен въоръжен грабеж, съобщават британски и международни медии. Според различни източници, холивудската звезда е напуснала окончателно имота си в Knightsbridge - един от най-скъпите квартали в града, след серия престъпления в района и конкретно – зрелищен въоръжен грабеж в близък бутик на скъпа марка часовници. 

Опасенията

Въпросният инцидентът, след който Круз взима решението си, според публикациите онлайн, се е случил само на крачки от дома на актьора. Група маскирани нападатели, придвижващи се с мотоциклети, са разбили витрините на луксозния магазин за часовници и са избягали за минути с артикули на стойност стотици хиляди паунда. Макар самият Круз да не е бил пряко засегнат, случилото се е повдигнало сериозни опасения за личната му сигурност.

Източници, цитирани от британската преса, твърдят, че актьорът вече не се чувства безопасно в района и е спрял напълно да използва апартамента, който дълго време служеше като негова основна база по време на снимки и професионални ангажименти във Великобритания. По информация на медиите, преместването е станало бързо и дискретно, без официални изявления от страна на Круз или неговия екип.

Към момента информацията за окончателното напускане на апартамента се базира изцяло на медийни публикации и анонимни източници. Липсата на официално потвърждение не намалява обществения интерес, а по-скоро засилва въпросите за това докъде се простира чувството за безопасност в съвременния мегаполис.

