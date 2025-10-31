България е четвърта в ЕС по най-ниски данъци спрямо БВП

В България данъците и нетните социални вноски, представени като дял от БВП, са се покачили от 30 на сто през 2023 г. до 30,5 на сто през 2024 година. Така през миналата година България е била на четвърто място в ЕС по най-нисък размер на данъчното бреме спрямо икономическата продукция - след Ирландия, Румъния и Малта. Това показват поред най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

Най-високо е съотношението на данъците към БВП в Дания, Франция и Белгия.

Съотношението на данъците в Европейския съюз (ЕС), в това число и нетните социални вноски, към брутния вътрешен продукт (БВП) е нараснало от 39,9 на сто през 2023 г. до 40,4 на сто през миналата година. В еврозоната съотношението расте съответно от 40,5 до 40,9 на сто.

В абсолютно изражение през 2024 г. приходите от данъци и социални осигуровки в ЕС са се увеличили с 387 млрд. евро в сравнение с 2023 г. и са достигнали 7,281 трилиона. евро.

