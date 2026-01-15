България остава в еврозоната завинаги

"Приемането на еврото е необратимо и България ще остане в еврозоната завинаги". Това е заявил дипломатически източник от Брюксел пред БНР в отговор на въпрос дали има механизъм, с който страната ни да излезе от нея. Според анонимният източник решението за отмяната на дерогацията е взето от Съвета на ЕС. "Това е европейско решение и в резултат България е задължена да приеме еврото", подчерта той.

Припомняме, че до 1 януари 2026 г. България като страна членка се ползваше с дерогация от задължението за въвеждане на еврото. Това важи за всички присъединили се към ЕС държави, тъй като въвеждането на единната валута не става веднага с влизането в Съюза.

Иначе на първото заседание на Еврогрупата на 19-и януари ще бъде отбелязан този момент, който бе определен от източника като "исторически и радостен". Той уточни, че финансовият министър в оставка Теменужка Петкова ще информира колегите си как е преминало въвеждането на еврото. "По наша информация, това е станало много гладко", отбеляза той.

