Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват

04 март 2026, 12:23 часа 359 прочитания 0 коментара
Иранската военноморска фрегата „Дена“ е била потопена близо до Шри Ланка - най-малко 30 тежко ранени моряци са били спасени, а около 150 все още са в неизвестност, гласеше първоначалната информация. Впоследствие Reuters цитира местни източници, които посочиха, че най-малко 101 души са изчезнали, а 78 са ранени след атака с подводница. Корабът се е връщал от международното военноморско учение „MILAN 2026“ в Индия, когато е потънал на 4 март, предава Retuers.

Спасителна акция

Армията на Шри Ланка (флотът и военновъздушните сили) е спасила моряци от кораба, съобщи министърът на външните работи на островната страна Виджита Херат пред парламента.

Шриланкийският флот е изпратил спасителна мисия след сигнал за бедствие от иранския кораб, съобщи по-рано говорител на Министерството на отбраната. Херат не дава повече подробности, но казва, че Шри Ланка ще предприеме подходящи действия.

Местните медии съобщиха, че корабът е подал сигнал за бедствие край брега на Гале в южната част на страната и че ранените са били приети в болница в града.

Фрегатата е потопена от американска подводница?

IRIS Dena е фрегата от клас Moudge, служеща в Южния флот на иранския военноморски флот. Твърди се, че в момента на инцидента на борда е имало 180 моряци.

Според агенция Reuters корабът е бил потопен от подводница. Турската платформа Clash Report твърди, че става въпрос за американска подводница.

САЩ - заедно с Израел - са във война с Иран от 28 февруари насам.

Димитър Радев
Шри Ланка Иран ирански кораб война Израел война Иран
