Не само в България: треньор беше уволнен, след като спечели с 11:0

В България сме свикнали треньорите да се сменят често. А в някои случаи и без основателна причина. Отборът може да е направил невиждан до момента сезон в Първа лига и само след едно поражение, треньорът да загуби работата си. В Бразилия обаче станахме свидетели на още по-голяма изненада. Фламенго уволни Филипе Луиш, след като отборът победи Мадурейра с общ резултат 11:0 на 1/2-финалите на щатското първенство в страната на кафето.

Филипе Луиш: „Спечелих 10 титли като играч и 5 като треньор“

Бившият ляв бек на Атлетико Мадрид премина във Фламенго като футболист през 2019 г. Игра до 2023 г., когато прекрати професионалната си кариера. През 2024 г. той стана треньор на първия тим. Бразилският отбор играеше красив футбол под ръководството на 39-годишния специалист и постигаше добри успехи. Уволнението на Луиш несъмнено беше изненадващо. Той направи изявление в социалните мрежи: „Днес се сбогувам с клуба, който беше мой дом в продължение на почти 7 години. Спечелих 10 титли като играч и 5 като треньор. Постижения, които влязоха в историята; незабравими вечери и прегръдки, които ще останат в паметта ми завинаги.

„Винаги ще бъда признателен“

Всеки завоюван трофей е резултат от упорит труд, мъжество и преди всичко – от любов към емблемата. Благодаря на ръководството за предоставената възможност да преживея този победен цикъл. Винаги ще бъда признателен за гласуваното доверие и за шанса да изградя такава забележителна кариера. Към играчите – моето вечно уважение. Вие сте гиганти. Хора с характер, шампиони на терена и извън него. Нищо от това, което постигнахме, нямаше да бъде възможно без себеотрицанието и единството на всеки един от вас.

„Бяхме шампиони заедно!“

А феновете са душата на всичко това. Вие ни подтиквахте, изисквахте, подкрепяхте, страдахте и вярвахте. Бяхме шампиони заедно! Пазя в сърцето си всяка песен, всяко ръкопляскане и дори всяка критика, защото всичко това беше част от пътя ни. Тръгвам си с високо вдигната глава и чиста съвест. Футболът се състои от цикли, а нашият беше исторически. Благодаря за всичко“.

