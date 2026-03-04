Сухопътна война срещу Иран: Сценарият, който може да се превърне в катастрофа за САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю заяви, че не изключва възможността за изпращане на войски за сухопътна операция в Иран. Това не би било просто ескалация, а пълна промяна в плановете на САЩ и вероятно би било огромна военна катастрофа. Следователно почти всички са съгласни, че Тръмп блъфира. Ако обаче разгледаме настоящата ситуация в по-широк контекст, става ясно, че има обстоятелства, които предполагат точно обратното: този вариант не просто не е блъф, а единственият път, който САЩ може да поемат.

Каква беше целта? Да се обезглави иранското ръководство, да се покаже на иранския народ, че "сезонът на смяната на режимите" е започнал, да се прогласи Тръмп за най-великия геостратег след Сюндзъ. В такъв "геополитически мокър сън" може да се стигне и до крачка напред и да се върне шах Пахлави в украсен Техеран (ако дотогава не бъде сринат до основи). Шахът се завръща, народът е свободен. Америка победи. И оттогава в Близкия изток царува мир. Звучи изключително наивно, но не бива да забравяме, че има и такива, които вярват на подобни приказки. Някои може би са си помислили, че всичко, което се случва, е увертюра към такъв триумф. Тази много американска идея за "сваляне на злодеите" е толкова дълбоко интегрирана в тяхното стратегическо и политическо мислене, че те са неспособни да видят друга реалност. Още: Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват

Тази идея обаче бързо се разпадна. Иран се защитава с всички сили, пренебрегвайки териториалните граници. Символите на западната проекция на сила в Близкия изток (Дубай, Доха, саудитските петролни съоръжения) са под атака. Всички американски инсталации са под атака. Дори Кипър е под атака, а някои ирански служители отиват по-далеч, заявявайки, че ако е необходимо, ще обстрелват и американски бази в Европа. Малко вероятно е да могат да го направят, но цената на войната вече е повишена и е много висока, много по-висока от тази, която САЩ бяха готови да платят. Тръмп избра адски план, защото беше абсолютно сигурен, че приказката ще се сбъдне. Но сега се очертава нещо съвсем различно и суровата реалност се налага.

Тази операция е едновременно израелска и американска. Може дори да се каже, че е по-скоро израелска. Именно Израел настояваше, че не може да съществува спокойно, докато съществува Ислямската република. Иран трябва да бъде унищожен, тоест да се трансформира в нещо подобно на Катар, Саудитска Арабия, Йордания... И следователно няма никакъв шанс Израел да позволи тази война, този може би единствен исторически шанс за постигане на крайната цел, да завърши с нещо, което би позволило на Иран да оцелее. Тази опция вече е изключена. Израел е отишъл твърде далеч. Те убиха аятолаха с ракетни удари. Това събитие буквално ще създаде цели поколения нови бойци, които ще се бият с Израел. Сега Иран буквално трябва да бъде върнат към дните на династията Пахлави. Отслабването на Иран и унищожаването на неговата отбрана и други активи не е достатъчно. В края на краищата Израел знае, че разгневеният Иран ще отмъсти отново и отново, използвайки всички възможни средства. Още: Израел с десета вълна от удари срещу Техеран - поразява там, където най-много боли (ВИДЕО)

Какво остава сега? Да бомбардираме Иран, докато сегашното ръководство се съгласи на преговори? Тръмп би бил съгласен с това. Земята под краката му гори. Американски войници умират и засега се съобщава, че са четирима, но реалният брой вероятно е по-висок. Той би избягал от този хаос, ако можеше. Но Иран няма да се съгласи. И Израел също няма да се съгласи. Америка сега е хваната между двама противници, чиито планове са по-големи от нейните собствени и се коренят в далечното минало, така че в сравнение с тях целите на Съединените американски щати изглеждат като някакво "ново" творение.

Преди удара САЩ извършиха най-голямата си концентрация на сили в региона след нахлуването в Ирак през 2003 г. В рамките на няколко дни над 150 бойни самолета бяха разположени в бази в Европа и Близкия изток, а самолетоносачи и придружаващи ги ударни групи бяха разположени и в Средиземно и Арабско море.

Като говорим за 2003 г., спомняте ли си 1 май същата година? Джордж У. Буш се появи на самолетоносача USS Abraham Lincoln - същият, който сега плава малко по-навътре в Индийския океан, за да избегне директен ирански ответен удар. Буш произнесе реч под голям транспарант с надпис "Мисията е изпълнена". Той заяви: "Основните бойни операции в Ирак са приключили. Съединените щати и нашите съюзници спечелиха битката за Ирак, защото режимът на Саддам Хюсеин вече не съществува." Още: Иран няма откъде да изстрелва балистични ракети: Невероятен спад в атаките за 4 дни (ВИДЕО)

Светът, включително американската общественост, считаше, че войната е приключила. Но кървавата война продължи още много години и отне хиляди американски животи. Тръмп демонстрира склонността си да вярва на геополитически приказки, подобно на единствения си републикански колега в президентството през този век.

Военният и политически елит на Вашингтон открито обсъжда днес сухопътна операция. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви публично, че Съединените щати искат да "избегнат продължителна война" и ще се съсредоточат върху унищожаването на ирански ракетни, военноморски и отбранителни съоръжения. Той също така открито заяви желанието си да избегне повторение на сценария от Ирак, но не изключи възможността за изпращане на войници в Иран в бъдеще. В различни интервюта Доналд Тръмп каза, че "не вижда проблем" с изпращането на сухопътни войски "ако е необходимо", създавайки впечатлението, че иска да запази всички опции отворени, въпреки че в момента не счита подобен ход за необходим.

Ясно е, че САЩ не искат да се замесват в бедствие, което може да бъде по-лошо от Виетнам, но какво ще стане, ако се наложи? Ами ако всички, включително значителна част от американската десница, която вече се е дистанцирала от Тръмп, са прави, когато казват, че не американците решават съдбата на Америка. Още: "Не играйте руска рулетка с милиони": Испанският премиер осъди действията на Тръмп в Иран

Основната реална пречка за сухопътно нашествие са ограничените ресурси на американските военни. Анализ, базиран на данни на Пентагона и експертни институции, потвърждава, че САЩ изразходват Patriot, THAAD и други противовъздушни ракети в този и предишни конфликти със скорост, надвишаваща годишното производство. Тези изчерпани арсенали са отчасти следствие от въоръжения конфликт в Украйна и предишни военни операции в региона.

Всеки опит за изпращане на сухопътни сили в Иран би изисквал още по-интензивна въздушна подкрепа над бази и логистични маршрути в Персийския залив, което допълнително би увеличило потреблението на противовъздушни ракети. В комбинация с арсенала на Иран от приблизително 2000 балистични ракети със среден обсег и множество дронове, подобно разширяване на операцията представлява далеч по-големи рискове за американските сили и инфраструктура в целия регион.

Географията и демографията на Иран допълнително намаляват шансовете за успешна сухопътна операция. Иран е голяма страна с планински вериги, пустини и големи градове, с население от над 90 милиона, силна национална традиция и опит в мобилизирането по време на войната с Ирак. Между другото, Иран е 3,7 пъти по-голям от Ирак.

При такива условия реалистичните оценки предполагат, че стотици хиляди американски войници биха били убити, а боевете биха продължили години наред. Съществува и висок риск от партизанска война, саботаж и срив на политическата подкрепа у дома. Възможно е съюзническите монархии, които не са особено популярни сред народа си, също да се разпаднат в процеса. Още: За първи път в света: Израелски F-35 свали пилотиран ирански военен самолет (ВИДЕА)

Дори ако САЩ предприемат действия срещу Иран с всичките си сили, няма гаранция за военен успех и всъщност шансовете за провал са много по-големи.

Тръмп може скоро да осъзнае, че Иран не може да бъде сломен по този начин и ако отстъпи сега или в бъдеще, ще бъде принуден да признае, че не е постигнал нищо (ядрените съоръжения вече бяха унищожени миналата година), освен че е създал още по-голяма заплаха за Израел, напълно изключвайки възможността за преговори. Вариантите? Сухопътно нахлуване, жертвайки американски войници в панически опит да се обърне ситуацията, обречена на провал. Тази война завинаги ще промени Близкия изток. Въпросът е дали Америка ще отстъпи, или тази война ще я промени завинаги.

Автор: Антун Роча за Advance

Превод: Ганчо Каменарски