Индексацията на доходите с инфлацията: За ГЕРБ и ИТН е незаконно и крие рискове, но ще го подкрепят

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят предложението на ПП-ДБ за индексация на доходите с инфлацията, макар и да го считат за незаконосъобразно и да се опасяват, че крие рикове. Финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че идеята на Василев би била възможна само ако НАП и "Митници" продължат да работят честно и почтено, а не така, както са работили по негово време. "Този човек, който де факто съсипа публичните финанси на България, доведе до колапс финансовата система на страната ни, каквото можа, направи, източи всички буфери - сега се опитва да прави предложение за провеждане на политика по доходите през така наречения удължителен закон. Нещо, което е незаконосъобразно", подчерта Теменужка Петкова.

От ГЕРБ подозират, че Асен Василев се е уплашил от социално напрежение и е прибягнал до това предложение. "Този човек, който е абсолютен шарлатанин, който няма място в българската политика, не би трябвало изобщо да се докосва за финанси, е провъзгласен от ПП-ДБ като единственият им финансов гуру", добави Деница Сачева от ГЕРБ.

"Това със сигурност ще докара проблеми на държавата, със сигурност ще докара проблеми на вас и вашите семейства", смята Тошко Йорданов от ИТН и обвини Асен Василев в див популизъм.

Какво е имало в "лошия бюджет"

Шефът на бюджетна комисия Делян Добрев обърна внимание, че "лошият бюджет" е имал увеличение на заплатите с 10% и уточни, че това е било заложено и в прекроения бюджет, в който беше отпаднало увеличението на данъците, осигуровките и СУПТО.

"Видяхте, че този втори вариант отново беше бламиран, след като беше бламиран - синдикатите се осмелиха и започнаха да искат Закона за държавния бюджет, а не удължителния, защото е ясно, че в удължителния няма да има увеличение на доходите", каза Добрев.

Той уточни, че в паниката си Асен Василев и от уплах дали ще постигне гласовете, които желае да постигне на следващи избори, е направил своето предложение за индексация с инфлацията. ОЩЕ: ПП-ДБ ще предложат индексация на доходите в удължителния бюджет (ВИДЕО)