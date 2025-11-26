Готви ли се държавата да купи "Лукойл": Изненадващи промени в Бюджет 2026

Управляващата коалиция предлага изненадващи промени в Бюджет 2026 между първо и второ четене, внесени чрез преходните и заключителните разпоредби, които биха позволили държавата на практика да национализира напълно или частично активите на "Лукойл" в България. Депутатите Костадин Ангелов - ГЕРБ, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - ИТН и Йордан Цонев - ДПС-НН, са внесли две предложения, свързани с темата.

Предложенията

Първото предложение за промяна е максималният размер на държавните гаранции догодина да се завиши с 2 млрд. евро - от 3.8 млрд. на 5.8 млрд. евро. За него вносителите не са посочили мотиви.

Друго тяхно предложение обаче гласи че, държавните гаранции по Закона за Българската банка за развитие (ББР), които Министерският съвет може да издава, може да се използват "при възникнала необходимост във връзка с придобиването на акции или дялове в капитала в случаите по чл. 27в., ал. 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.

То от своя страна реферира към разпоредбите в Закона, които са свързани с националната сигурност по отношение на доставката на критични ресурси и правото на Министерския съвет да назначи "особен търговски управител“ в юридическо лице, "опериращо обекти на критична инфраструктура по смисъла на чл. 25а, както и в лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход.“

А правителството вече назначи особен управител в четирите дружества на "Лукойл“ в България – бившият директор на НАП, Румен Спецов.

Финансиране чрез ББР

Така предложени законодателните промени позволяват на ББР да изтегли заем от местни или международни финансови организации или чуждестранни лица и/или да емитира облигации на стойност до 3.73 млрд. евро, а пък държавата да гарантира тази пари през бюджета.

Големият въпрос е ще контролира ли Пеевски "Лукойл"

Досега държавните гаранции за ББР бяха предвидени само за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за периода 2026 – 2030 г. и за реализиране на Инвестиционната програма за общински проекти и бяха на стойност 1.73 млрд. евро.

Сега вече, с включването на "Лукойл“ се налага увеличаването на общия лимит на държавните гаранции до цели 5.8 млрд. евро (над 11.4 млрд. лв.) през 2026 г.

По-рано през годината правителството вече наля 4 млрд. лв. в капитала на държавната ББР. Кабинетът на Росен Желязков осигури парите, като пое нов дълг на международните пазари.

Коментар от опозицията

Неразумно е да се дават 2 млрд. лева на ББР за национализация на активи на "Лукойл". Ще се сложат фирми на входа и изхода на рафинерията и тя ще бъде източена и нарязана. Пример за сходна ситуация е "Булгартабак" - хората си загубиха работата и парите. Този коментар направи лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев по-рано днес пред Нова телевизия.

Той даде пример с Германия, където рафинерията на "Роснефт" три години се управлява с особен управител и държавата не е искала да я купува, като има причина за това. "Там никой нищо не може да вземе, ако собственикът не реши да продава", обясни Василев.