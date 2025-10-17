Цената на златото достигна нов рекорд

Цената на златото отбеляза нов исторически рекорд, като надхвърли 4300 долара за тройунция, на фона на нарастващи притеснения около състоянието на регионалните банки в САЩ, глобалните търговски напрежения и очаквания за нови понижения на лихвите от Управлението за федерален резерв на САЩ, предаде Ройтерс. Благородният метал бележи седмичен ръст от около 8,6 на сто, което го поставя на път към най-доброто седмично представяне от септември 2008 г.

Цените

Спот цената на златото се повиши с 0,9 на сто до 4362,39 долара за тройунция тази сутрин, след като по-рано през сесията достигна нов връх от 4378,69 долара. Фючърсите на благородния метал с доставка през декември нараснаха с 1,7 на сто до 4 375,50 долара.

"Цената от 4 500 долара може да бъде достигната по-рано от очакваното, но много ще зависи от това колко дълго ще се задържат опасенията около търговските отношения между САЩ и Китай и евентуалното правителствено спиране на работа," коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Другите благородни метали

Среброто също отчете повишение – с 0,3 на сто до 54,41 долара за унция, което е седмичен ръст от 8,2 на сто. По-рано в търговията цената му достигна исторически максимум от 54,35 долара, движена както от ръста в златото, така и от прекупуване на метала от страна на инвеститори на спот пазара.

Цената на платината спадна с 0,4 на сто до 1706,45 долара за тройунция, докато паладият се повиши с 0,3 на сто до 1 618,95 долара. И двата метала са на път да приключат седмицата с ръст.