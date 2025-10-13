Нови рекорди за златото, среброто го последва

Цената на златото отбеляза ново рекордно високо ниво тази сутрин, подкрепена от търсенето на сигурни активи на фона на подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай и очакванията за понижение на лихвите. Цената на среброто също достигна най-високата си точка, продължавайки възхода от края на миналата седмица, когато проби границата от 50 долара за тройунция за първи път от 1980 г., предаде Ройтерс.

Цените

Спот цената на златото се повиши с 1,5 на сто до рекордните 4078,05 долара за тройунция тази сутрин българско време.

Още: Рекордното поскъпване на златото и биткойна: Причини, прогнози и една спекулация (СНИМКИ)

Фючърсите на злато с доставка през декември, търгувани в САЩ, се покачиха с 2,3 на сто до 4093,50 долара за тройунция.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в петък налагането на мита от 100 процента за китайските стоки, внасяни в САЩ, както и нов експортен контрол върху износа на критичен софтуер в отговор на ограниченията, наложени от Китай върху редкоземните елементи. Новите американски мерки трябва да влязат в сила до 1 ноември.

"Събитията в Близкия изток напоследък бяха по-малко благоприятни за пазара на злато, но сега повторно се появяват рискове поради засиленото търговско напрежение между САЩ и Китай", коментира анализаторът отCapital.com Кайл Рода.

Още: Цената на златото подгони 5000 долара за тройунция

Среброто

Спот цената на среброто тази сутрин скочи с 2,7 на сто до 51,70 долара за тройунция, след като в петък премина границата от 50 долара за първи път от 1980 година. Цената на среброто бива движена от същите фактори, седящи и зад тази на златото, наред с ограничено предлагане.

Анализаторите на банка Goldman Sachs съобщиха вчера, че очакват цената на среброто да се повиши в средносрочен план поради частните инвестиционни потоци, но предупредиха за повишена краткосрочна колебливост и възможност от понижение в сравнение с цената на златото.

Ценните метали са отбелязали поскъпване с около 53 процента от началото на годината.