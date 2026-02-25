Спорт:

Заплашил сина си с пистолет: Мъж се сдоби с обвинение

25 февруари 2026, 12:08 часа 312 прочитания 0 коментара
Заплашил сина си с пистолет: Мъж се сдоби с обвинение

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 68-годишен мъж за отправена закана с убийство с пистолет в условията на домашно насилие. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 22 февруари 2026 г. в Банкя, обвиняемият с инициали П.М. е отправил закана с убийство с газов пистолет в условията на домашно насилие към сина си П. П., това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор П.М. е задържан за срок до 72 часа.

Още: Ръст на престъпленията: Заплашиха с убийство две жени в Шуменско

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия. 

При друг случай през миналия месец прокуратурата привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Искал да убие майка си: Задържаха мъж за домашно насилие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обвинение прокуратура газов пистолет закана за убийство
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес