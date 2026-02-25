Заплашил сина си с пистолет: Мъж се сдоби с обвинение

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 68-годишен мъж за отправена закана с убийство с пистолет в условията на домашно насилие. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.
Според събраните до момента доказателства на 22 февруари 2026 г. в Банкя, обвиняемият с инициали П.М. е отправил закана с убийство с газов пистолет в условията на домашно насилие към сина си П. П., това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор П.М. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
При друг случай през миналия месец прокуратурата привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство.
