Крис Хемсуърт: Напускането на Холивуд е най-доброто решение

25 февруари 2026, 12:10 часа 0 коментара
Крис Хемсуърт описва решението си да напусне Холивуд и да се върне в Австралия като "най-доброто" в живота му. През 2015 г. актьорът, заедно със съпругата си Елса Патаки и трите им деца, се премества от Лос Анджелис в спокойния сърф град Байрън Бей, закупувайки голямо имение, което днес се е превърнало в истински семейно убежище.

Причините за голямата промяна

В скорошен епизод на подкаста SmartLess, воден от Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет, Хемсуърт призна, че напрежението в Холивуд и непрестанното внимание на папараците са оказали голямо влияние върху решението му.

"Беше точно по времето, когато се родиха момчетата ми, и ние просто бяхме установени в Лос Анджелис и не ни харесваше, нали?" споделя той. "Там всъщност нищо не се снимаше. Работехме на различни места по света. А после… се прибираш у дома и те чакат папараци и всички онези съпътстващи неща, свързани с живота в такава среда. Знаете ли, когато се прибереш от работа, ти се иска да отидеш на почивка. А за мен прибирането у дома – то се усеща като почивка."

Роден през 1983 г., Крис Хемсуърт израства на около 20 минути от Мелбърн заедно с братята си, също актьори, Лиам Хемсуърт и Люк Хемсуърт.

Крис Хемсуърт и Елса Патаки закупуват семейния си дом през 2014 г. През 2022 г. имотът е трансформиран в луксозен комплекс. Къщата с шест спални разполага с парна баня, фитнес зала, медийна стая, зала за игри, впечатляваща външна зона за отдих, пространства за игра за децата и 50-метров инфинити басейн на покрива с гледка към океана, пише Daily Mail.

 

Ева Петрова
