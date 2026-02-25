Крис Хемсуърт: Напускането на Холивуд е най-доброто решение

Крис Хемсуърт описва решението си да напусне Холивуд и да се върне в Австралия като "най-доброто" в живота му. През 2015 г. актьорът, заедно със съпругата си Елса Патаки и трите им деца, се премества от Лос Анджелис в спокойния сърф град Байрън Бей, закупувайки голямо имение, което днес се е превърнало в истински семейно убежище.

BACK HOME: Chris Hemsworth calls relocating his family from Hollywood to Australia the 'greatest decision' he's ever made, citing LA paparazzi and 'trappings' of city life as key reasons for the move. https://t.co/bTuM5HE4gW — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) February 24, 2026

Причините за голямата промяна

В скорошен епизод на подкаста SmartLess, воден от Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет, Хемсуърт призна, че напрежението в Холивуд и непрестанното внимание на папараците са оказали голямо влияние върху решението му.

"Беше точно по времето, когато се родиха момчетата ми, и ние просто бяхме установени в Лос Анджелис и не ни харесваше, нали?" споделя той. "Там всъщност нищо не се снимаше. Работехме на различни места по света. А после… се прибираш у дома и те чакат папараци и всички онези съпътстващи неща, свързани с живота в такава среда. Знаете ли, когато се прибереш от работа, ти се иска да отидеш на почивка. А за мен прибирането у дома – то се усеща като почивка."

Роден през 1983 г., Крис Хемсуърт израства на около 20 минути от Мелбърн заедно с братята си, също актьори, Лиам Хемсуърт и Люк Хемсуърт.

Крис Хемсуърт и Елса Патаки закупуват семейния си дом през 2014 г. През 2022 г. имотът е трансформиран в луксозен комплекс. Къщата с шест спални разполага с парна баня, фитнес зала, медийна стая, зала за игри, впечатляваща външна зона за отдих, пространства за игра за децата и 50-метров инфинити басейн на покрива с гледка към океана, пише Daily Mail.